Чем белорусы лучше других

Как Беларусь удивила российских социологов.

Социологи из России Сергей Борисов и Юлия Юшкова-Борисова через экспертные интервью провели исследование о влиянии культуры и ментальности белорусов на современные процессы строительства государства, оформленное в книгу «Понять Беларусь. Записки странствующих социологов».

Фото: Yulia Yushkova-Borisova, Facebook

Авторы встретились с 44 респондентами – представителями науки, образования, литературы и искусств, медиа, религиозных конфессий из Минска, Витебска, Гродно, Полоцка, Бреста и Несвижа.

Социологи хотели разобраться, насколько правдивы стереотипы россиян о том, что Беларусь остается самой советизированной страной региона, младшей сестрой России, а также понять, как же видят и определяют себя сами белорусы. Авторы исследования пришли к выводу, что стереотипы отчасти правдивы. Но все не так просто.

— В Беларуси мы увидели оригинальную нацию со своим неповторимым лицом, характером, линией судьбы, набором системообразующих качеств и атрибутов, — отмечают авторы в своем исследовании.

Основным качеством, отличающим белорусов, они называют «памяркоўнасць».

— Это качество выработалось у белорусов исторически. Это растворение себя в жизни, в окружающей среде и одновременно это растворение окружающей действительности внутри себя. В то же время это способ давления на окружающую среду, — считает Юлия Юшкова-Борисова.

Кроме прямого значения, авторы связывают это определение с социальностью, адаптивностью, способностью белорусов беречь усилия, если нет необходимости принимать срочное решение, ожидать пока не особо комфортная ситуация изменится сама. Или же влиять на нее «мягко», без кардинальных шагов.

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