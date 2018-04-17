Этнолог: «Во многих районах могилки стараются убрать уже перед Пасхой, иначе — «нядобра»

Сегодня белорусы вспоминают умерших. Радуницу, официальный государственный праздник, отмечают на второй вторник после православной Пасхи.

— Адам Мицкевич в своих лекциях писал о том, что всем народам известен культ предков, но нигде он не сохранился в таком чистом виде, как на наших землях, на наших территориях. Культ предков сильно развит, потому что у нас все-таки принято жить родом. На Полесье, кстати, есть такое понятие — «куст», говорят: «жыць кустом». Род как куст, у которого масса побегов, а основные главные корни — предки, — рассказывала в интервью TUT.BY этнолог, фольклорист Елена Довнар-Запольская.

Поминальные дни этнолог называет знаковыми, особенными в белорусской культуре. Они традиционно рассматриваются как способ связать души предков с живым миром.

Радуница: что можно и что нельзя на кладбище

Выходным днем Радуница стала в начале 90-х, ее еще называют Пасхой умерших. В этот день в церквях служат молебен по усопшим, родные навещают могилы умерших — убирают их, в некоторых регионах принято приходить на кладбища нарядными, приносить крашеные яйца и даже накрывать столы.

— Радуничные традиции отличаются по регионам, даже от деревни к деревне. В Лельчицком, по-моему, вообще не на Радуницу ходят на кладбища, а в четверг на пасхальной неделе. Причем у них очень интересная традиция сохранилась до сих пор — выставляют столы вокруг кладбища. Каждый приносит свою скатерть. Эти столы, застланные белыми скатертями, — зрелище довольно красочное. Во многих районах могилки стараются убрать уже перед Пасхой, иначе — «нядобра». Но на погосты ездят и на Радуницу, и на Троицу, и на масленичные Деды, и на осенние… — рассказывает Елена Довнар-Запольская.

Церковь выступает против еды и питья на кладбищах и рекомендует не приносить на могилы искусственные цветы ярких оттенков.