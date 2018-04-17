Андрей Кудиненко: «Мы откапываем «запорожец», застрявший в болоте»

Режиссер Андрей Кудиненко в интервью журналисту «Свободных новостей плюс» Александру Томковичу рассказал о деградации «Беларусьфильма».

— Когда министр культуры говорит, что мы не будем, как какие-то бродяги, снимать кино на айфоны, а в это время на Берлинском фестивале знаменитый Содерберг представляет снятый именно на айфон фильм, это и есть — против течения. Против течения — минимум на несколько десятков лет, — рассуждает Кудиненко. — Мы живем совершенно в другом временном пространстве.

— В последнее время прозвучало много разного о том, что сейчас происходит на «Беларусьфильме». А вы как думаете?

— На мой взгляд, самое точное слово — потоп. Как в прямом, так и в переносном смысле. Буквально за несколько дней до нашего разговора на студии случилось ЧП — в новом корпусе прорвало трубу и залило три этажа. На первом было по колено воды.

— Получается, на реконструкцию истрачены огромные деньги и все коту под хвост…

— Частично — да.

Грустно, но ничего нового не произошло. Уже 25 лет студия закапывает в землю бюджетные деньги, производя продукцию, которая никому не нужна. По сути, это такая же «реконструкция».

— После наезда нового министра и громких кадровых решений создается впечатление, что «потоп» там еще не закончен. В чем его суть?

— Сколько ни перекрашивай «запорожец», сколько ни навешивай на него разные прибамбасы и не делай тюнинг, он все равно не станет болидом «Формулы-1», а останется «запорожцем». Даже если за руль посадить опытного таксиста или самого Шумахера. Далеко он не уедет.

Сколько не реформируй студию, настоящих реформ не произойдет. Дело в устройстве самой модели, менеджменте, принципах хозяйствования. Творческая составляющая здесь не может быть доминирующей по определению. Основу взяли с советских времен, где не было конкурентного проката, а зрительская аудитория гарантировалась государством.

К слову, даже россияне в этом плане смогли продвинуться вперед — создали фонд кино, систему грантов, питчингов. Понятно, там есть свое лоббирование, своя идеология, но все равно хоть какие-то изменения происходят. А у нас нет и этого.

Вячеслав Никифоров, когда еще был худруком «Беларусьфильма» и бодался в интернете с Андреем Курейчиком, говорил, что еще в 1986 году предлагал создать независимые от государства киностудии. Сколько лет прошло с тех пор? 32. Увы, воз и ныне там.

Время прошло, а мы стоим на месте. Откапываем застрявший в болоте «запорожец»…

С каждым директором студии дела обстоят все хуже. Вырождение какое-то, деградация.

— Может, новый директор изменит тенденцию?

— Очень хочется в это верить, хотя есть сомнения — на место худрука назначили бывшего директора.

Кстати, «Тум-Паби-Дум» режиссера Вячеслава Никифорова не более чем обычный телевизионный фильм для семейного просмотра. Может, он и не плохой, но стоит гораздо меньше потраченного. Красная цена — максимум 100 тысяч долларов, а частные фирмы могут снять его и за 60 тысяч. Потратили же на него порядка 700 тысяч…

Никто фильм не купил, проката в кинотеатрах не было, однако никого это уже не беспокоит.

Чиновникам от кино нужны не фильмы, а единицы в отчетах. Чиновнику не нужна прибыль от картины, свое он уже получил. Для него чем меньше инициативы, тем лучше, потому что стоит оторвать попу от кресла, как с этого кресла можно слететь.

Вторая причина деградации — тотальная цензура. Все у нас в кино должно быть хорошо — нет ни молодежной наркомании, ни проституции, суицидов, изнасилований. Прямо рай земной…

И не надо жаловаться, что не зовут на фестивали. Там ценят острое, конфликтное современное кино, а у нас любой сценарий на эту тему банально не пройдет цензуру.

«Жвачка» в стиле соцреализма или агрогламур никому не нужны и не интересны.

— Зато у нас все дешево.

— Этого давно нет. Цены на услуги «Беларусьфильма» сейчас гораздо выше того, что предлагают другие. Плюс далеко не самое высокое качество этих услуг.

Несколько лет назад я присутствовал на встрече с президентом Лукашенко, которая была посвящена очередной реконструкции студии. Очень правильно сказал российский продюсер Сергей Сельянов: «Вы хвалитесь тем, что закупаете дорогое (в том числе и цифровое) оборудование. В этом совершенно нет смысла, потому что оно мгновенно устаревает. Главное сейчас — люди. А вы им платите несчастные гроши и ни во что не ставите».

Именно по этой причине некоторые съемочные группы к нам и приезжают. Люди у нас дешевые, все остальное — очень дорогое.

Известный режиссер Дмитрий Астрахан, насколько мне известно, чтобы не арендовать студию, строит свои павильоны, потому что так гораздо дешевле. Сегодня россияне едут снимать в основном в Ярославль, где они построили очень хорошую съемочную площадку.

Так что информация о дешевизне «Беларусьфильма» не актуальна.

Если же подойти к решению проблемы разумно, у национального кино есть довольно неплохие перспективы. В той же Польше, например, это давным-давно доказано. Мой приятель в Латвии, которая гораздо меньше Беларуси, не только снял хороший фильм, но и смог его с лихвой окупить.

У нас же совсем другой подход, отсюда и результаты. Точнее, их полное отсутствие.

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