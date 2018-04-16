Как выглядит самый популярный и фотогеничный отель в инстаграме

Портал Luxury Travel Advisor выявил самый «инстаграмный» отель. Именно на его территории лучше всего получаются фотографии для инстаграма. Им оказался Anantara Kihavah, курорт на Мальдивских островах.

Остров, где расположен отель, называется Кихава Хуравалхи. Там и находятся те 79 вилл, где получаются идеальные для лайков снимки.

Чудесная голубая вода «как в рекламе», белоснежный песок, пальмы и роскошь отеля — ингредиенты для идеальной фотографии в социальной сети.

В отеле даже есть подводный ресторан, где можно наблюдать за морскими жителями. Здесь же можно выпить пару бокалов вина из винного погреба.

Гости могут опробовать спа-процедуры на воде, расслабиться в лаундж-зоне или понаблюдать за звездами в обсерватории.

Отель предоставляет услуги плавания со скатами и черепахами в открытом океане, гости могут совершить круиз с дельфинами или заняться виндсерфингом. Для постояльцев, предпочитающих спортивный отдых, есть фитнес-центр и теннисный корт.