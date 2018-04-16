Как российская пропаганда извращает реальную картину: кейс Лаврова

Очередной хрестоматийный пример на тему «как работает российская пропаганда».

14 апреля российский министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике, безапелляционно заявил, что швейцарская лаборатория , расположенная в Шпице, выяснила, что «двойной агент» Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены не «Новичком», а химическим веществом, находившимся на вооружении стран НАТО:

«Эта лаборатория, в которой, я убежден, работают профессиональные и дорожащие своей репутацией ученые, пришла к следующим результатам — я сейчас буду дословно цитировать: по итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоров, относящихся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия».

Сразу возник вопрос: что именно цитирует министр? Однако Лавров не назвал документ, на который ссылался. И это один из характерных приемов российской пропаганды: делать громогласные утверждения без ссылки на источники или со ссылками на заведомо недостоверные (см. «распятый мальчик»).

Впрочем, попытка главы российского внешнеполитического ведомства выступить в роли пресс-секретаря лаборатории из Шпица провалилась. Швейцарцы в состоянии сами озвучить свою позицию, что они и сделали:

«У нас нет сомнений, что в Портон-Дауне идентифицировали «Новичок». Стандарты проверки настолько жесткие, что выводам можно верить».

Предположим, что на швейцарскую лабораторию оказали давление, и её представители публично солгали. Что в этом случае должно было произойти дальше? Естественно, Лавров, чтобы изобличить «враньё Запада», немедленно предъявил бы документ, который цитировал. Если бы таковой существовал в природе и имел прямое отношение к швейцарской лаборатории.

Но министр молчит. Следовательно, такого документа нет. И лжецом в этой ситуации выглядит сам Лавров.

Зато в дело вступают российские медиа, которые извращают реальную картину. Вот фрагмент сообщения РИА Новости:

Прежде всего, обратите внимание на показательную деталь. Абсолютно конкретное название «Новичок», содержащееся в заявлении лаборатории, пропагандисты из РИА Новости переводят как… «вещество». При этом в тексте заметки размещен твит с оригиналом сообщения. И не нужно глубоко знать английский, чтобы понять, что такое Novichock.

Идем дальше. Вы полагаете, заметка озаглавлена «Швейцарская лаборатория опровергла заявление»? Ну нет: «Швейцарская лаборатория ушла от ответа на заявление Лаврова о химикате BZ‍».

То есть, четко сказать «нет», это с точки зрения российского агентства, означает «уйти от ответа». Может быть, это случайность? Некомпетентность отдельно взятого сотрудника РИА Новости? Давайте посмотрим заголовки других российских пропагандистских медиа на эту тему:

Лаборатория в Швейцарии отказалась комментировать слова Лаврова о химикате BZ (НТВ);

Швейцарская лаборатория отказалась комментировать сведения о химикате BZ (Вести);

Швейцарская лаборатория не опровергла заявления Лаврова о веществе BZ по делу Скрипалей (РЕН-ТВ).

И так далее. Это еще один метод введения в заблуждение аудитории. Часть пользователей, увидевших данную новость, прочли только заголовок и теперь свято верят, что швейцарцы что-то скрывают. А тем, кто всё же решил прочитать текст, тоже попробовали сходу навязать выгодный для Москвы вывод.

Кстати, как вы помните, российский МИД горячо отрицает, что «Новичок» когда-либо производился в СССР или РФ. При этом РИА Новости опубликовало интервью с одним из создателей этого отравляющего вещества Леонидом Ринком. Вот фрагмент этого текста.

— Вы имели отношение к созданию «Новичка»?

— Да. Это послужило основой моей докторской диссертации… Над «Новичком» трудилась большая группа специалистов в Шиханах и Москве — технологи, токсикологи, биохимики… Ну и добились в конечном итоге очень хороших результатов… Принятая в СССР на вооружение система именовалась «Новичок-5».

Возникшую нестыковочку российские пропагандисты решили устранить просто. РИА Новости отредактировало интервью с Ринком. Из него исчезло название «Новичок-5», вместо этого появился абзац: «Программа разработки химического оружия в СССР не носила название «Новичок», а называлась по-другому». Но первоначальную версию легко найти в веб-архивах.

Самое забавное, что впоследствии РИА Новости еще раз внесло правки в интервью. Третья версия высказывания Ринка звучит так: «Кстати, в Советском Союзе и России не существовало программы создания химического оружия, которая называлась «Новичок». Программы разработок химических боеприпасов были, но не с таким названием. После того, как какая-либо программа завершалась, ее передавали военным, и уже те давали название. Они могли дать любое. Среди прочих был и реестр со словом «Новичок».»

При этом фраза «Над «Новичком» трудилась большая группа специалистов в Шиханах и Москве» остаётся и в нынешнем варианте интервью. Видно, в спешке подчистили не всё.

На самом деле, это очередной любимый фокус пропагандистов: вбросить массу противоречащих друг другу версий, чтобы потребитель информации либо выбрал тот вариант, который ему близок, либо запутался и вообще плюнул на это дело.

В общем, «кейс Лаврова» еще раз продемонстрировал, что заявления российских официальных лиц не стоит принимать на веру. Зачастую они не выдерживают самой элементарной проверки.

15 приемов российской пропаганды