«Совет безопасности – орган импотентов для импотентов»

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов прокомментировал итоги ракетной атаки стран Запада, направленной на военные объекты в Сирии.

– Этот удар был демонстративным с политической точки зрения, – заявил Венедиктов в эфире своей радиостанции. – Одной из главных целей был так называемый Научно-исследовательский центр, который в 71-м году строился Францией. Франция хорошо знает, что это такое. Именно там в свое время разрабатывалось химическое оружие, именно там проводились исследования, биологически и химические. И вот ровно туда в Дамаске – не в президентский дворец – были направлены ракеты.

Разрушенный Научно-исследовательский центр в Дамаске

Кроме того, ракеты были направлены и попали в казармы Республиканской гвардии, которые были пусты сегодня. И сирийцы как-то аккуратно говорят: «Понимаете, был праздник, и все были дома». Конечно, они были предупреждены.

То есть, на самом деле, мы имеем дело с демонстрацией и предупреждением.

Венедиктов назвал Совет безопасности ООН, созванный Россией по этому поводу, «органом импотентов для импотентов» и объяснил почему так: «С учетом права вето, которое есть, и с учетом того, что три постоянных члена Совета безопасности принимали участие в этой атаке, – какую резолюцию можно здесь принять? Ну, не смешите!»

Главред «Эха Москвы» отдельно отметил, что удар по Сирии поддержала даже Турция, которую в Москве записывают в свои союзники.

– Очень важно понять, что Трамп – это вам не Обама, который в 13-м году отменил атаку, – сказал Венедиктов. – Я сегодня ночью специально перечитывал книгу бывшего президента Франции Олланда, как позвонил Обама Олланду. Это было 29 августа 13-го года, сказал: «Всё, Владимир решил вопрос с химоружием. Он берет на себя – Владимир Путин – поэтому атаку отменяем». А «Рафали», которые сегодня участвовали, тогда уже стояли и некоторые уже взлетали, летели. Они уже летели над югом Франции. И пришлось Олланду отменять и возвращать их.

Он, собственно, об этом пишет в своей книге мемуаров.

― У нас еще в чате был давно вопрос: «А американцы специально попросили французов предупредить Россию?» ― ретранслировал ведущий эфира Сергей Бунтман.

― Во-первых, я не знаю, но думаю, да, потому что, насколько Трамп затягивал начало атаки – это была как раз задача не эскалировать — кстати, Пентагон предлагал еще более мягкий обстрел, — чтобы не дай бог россияне или иранцы не попали. Это предупреждение. Мне так кажется, что это демонстрация: «Не нужно жертв. Мы показываем свои возможности». Вот они показали…

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