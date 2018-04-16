«Совет безопасности – орган импотентов для импотентов»

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
«Только недавно от двух резиновых избавились!»: в питерском отеле нашли золотой фаллоимитатор
Капитан брестского «Динамо» умышленно нанес травму игроку БАТЭ
«Русского Илона Маска» пытали, изнасиловали, а потом убили в камере СИЗО
Беларусы зладзілі дабрачынную акцыю для дзяцей з дрэнным зрокам
Апрельские аисты в белорусской глубинке. Фотофакт
Россиянин пытался ввезти в Беларусь 36 кило гашиша
В Беларуси начала разгоняться инфляция
Как скажутся ракетные удары по Сирии на курсе белорусского рубля?
США рассматривали ракетный удар по российской ПВО в Сирии
Глава парламента назвал рецепт, как остановить «торговую войну» Беларуси и России
Как «шифруется» Румас в выходной день. Фотофакт
Радуница: что можно и что нельзя на кладбище
Расейскія айцішнікі пераяжджаюць у Беларусь: «Тут дакладна лепш, чым у Маскве»
ОНТ показал любимые фотографии Лукашенко
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Куда исчезает Лукашенко в рабочие дни?
«Случилось страшное». В Беларуси строится новая система слежки за гражданами?
«Чем же Россия решительно ответит на американское коварство? Это великолепно!»
Невзоров: «На простой вопрос, будет ли война, я могу дать однозначный ответ: да, будет»
На начальника РОВД вызвали … наряд милиции

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«БелДжи»: то ли чиновники что-то скрывают, то ли мы чего-то не понимаем
Роза: «Сначала прошла «базу», потом «телеску», «охоту»
«Моя годовая зарплата в Норвегии – $ 56 000. Люди с опытом получают около $ 90 000»
«Завтра 50 миллионов американцев поймут, как хреново они живут, и побегут за визами в Беларусь»
Три причины, почему Лукашенко еще долго может не захотеть приходить на БТ
Сотни пенсионеров маршировали по центру Вильнюса с требованием пенсий по 350 евро
Коротко и ясно: что может ожидать падающий белорусский рубль
«Не Лукашенко главная проблема Беларуси, а Халява»
Как криминальная хроника опровергает слова Кочановой о «некоррумпированной власти»
Дуров отреагировал. Фотофакт (плюс советы пользователям)
Карбалевич: «Сегодня для Лукашенко не то время, когда можно отвечать на неприятные вопросы»
Как Лукашенко вдруг «заметил» проблему, которую власти и создали десять лет тому
Почему перемены в Беларуси идут медленно: прав ли Макей?
Экономист назвал самое вредное и опасное заблуждение Лукашенко
«Здесь страшно жить». Какой увидел страну белорус после 15 лет жизни в США
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Мастер-класс от Хайди: как отдыхать на море с молодым человеком
Мимо вымени. Карикатура
Как 2018-й выглядит по версии Playboy
13 рецептов от Лукашенко, как питаться белорусам. В картинках
Клаудиа Шиффер и другие звездные любительницы загорать топлесс
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
16.04.2018
«Совет безопасности – орган импотентов для импотентов»

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов прокомментировал итоги ракетной атаки стран Запада, направленной на военные объекты в Сирии.

– Этот удар был демонстративным с политической точки зрения, – заявил Венедиктов в эфире своей радиостанции. – Одной из главных целей был так называемый Научно-исследовательский центр, который в 71-м году строился Францией. Франция хорошо знает, что это такое. Именно там в свое время разрабатывалось химическое оружие, именно там проводились исследования, биологически и химические. И вот ровно туда в Дамаске – не в президентский дворец – были направлены ракеты.

Разрушенный Научно-исследовательский центр в Дамаске

Кроме того, ракеты были направлены и попали в казармы Республиканской гвардии, которые были пусты сегодня. И сирийцы как-то аккуратно говорят: «Понимаете, был праздник, и все были дома». Конечно, они были предупреждены.

То есть, на самом деле, мы имеем дело с демонстрацией и предупреждением.

Венедиктов назвал Совет безопасности ООН, созванный Россией по этому поводу, «органом импотентов для импотентов» и объяснил почему так: «С учетом права вето, которое есть, и с учетом того, что три постоянных члена Совета безопасности принимали участие в этой атаке, – какую резолюцию можно здесь принять? Ну, не смешите!»

Главред «Эха Москвы» отдельно отметил, что удар по Сирии поддержала даже Турция, которую в Москве записывают в свои союзники.

– Очень важно понять, что Трамп – это вам не Обама, который в 13-м году отменил атаку, – сказал Венедиктов. – Я сегодня ночью специально перечитывал книгу бывшего президента Франции Олланда, как позвонил Обама Олланду. Это было 29 августа 13-го года, сказал: «Всё, Владимир решил вопрос с химоружием. Он берет на себя – Владимир Путин – поэтому атаку отменяем». А «Рафали», которые сегодня участвовали, тогда уже стояли и некоторые уже взлетали, летели. Они уже летели над югом Франции. И пришлось Олланду отменять и возвращать их.

 Он, собственно, об этом пишет в своей книге мемуаров.

― У нас еще в чате был давно вопрос: «А американцы специально попросили французов предупредить Россию?» ― ретранслировал ведущий эфира Сергей Бунтман.

― Во-первых, я не знаю, но думаю, да, потому что, насколько Трамп затягивал начало атаки – это была как раз задача не эскалировать — кстати, Пентагон предлагал еще более мягкий обстрел, — чтобы не дай бог россияне или иранцы не попали. Это предупреждение. Мне так кажется, что это демонстрация: «Не нужно жертв. Мы показываем свои возможности». Вот они показали…

Эггерт: Путин нанёс поражение западным союзникам, не подняв в воздух ни одного «Су»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:1)
Главное
Как «шифруется» Румас в выходной день. Фотофакт
Россельхознадзор обвинил Беларусь в поставках овощей и фруктов с фальшивыми африканскими сертификатами
Феминистка: почему не выяснить размер члена гендиректора сети «Евроопт»?
Момент, когда государство напоминает пирата-неудачника
Как российские контрсанкции ударили по моей маме
Новый министр лесного хозяйства нашел средство от коррупции
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY