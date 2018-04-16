«Никакая генетическая экспертиза не сможет разделить: вот эта кучка была «за» войну, а эта — «против»

Мудрая статья известного доктора медицины, который несколько лет был личным врачом руководителя одной из самых важных стран Европы и (так сказать, изнутри) наблюдал Большую Политику.

Проклятая американская военщина! (за Кубу, Югославию, Ирак, Сирию). Проклятая французская военщина! (за 1812 год). Проклятая немецкая! (за 1941–1945). Проклятая британская! (за Крымскую и Скрипаля). Эти проклятые военщины разоряют и дурачат собственные народы, сеют смерть по всему миру. Их следует наказать.

Ударить по Америке атомной бомбой! — многие граждане страстно требуют сделать это. Другие в ужасе кричат, что этого делать нельзя.

Успокойтесь. Успокойтесь, воинственные мечтатели и миролюбивые паникёры. Вопрос решится без вас.

Когда вы увидите ослепительную вспышку, то за всю оставшуюся жизнь не успеете узнать, кто первый начал и кто победил. Воинственные не успеют выпить и сплясать на радостях, миролюбивые не успеют выпить и выйти на марш протеста.

Фото Алексей Меринов

Поднимется ураган и так перемешает пепел, что никакая генетическая экспертиза не сможет разделить: вот эта кучка была «за», а эта «против».

Правители наших стран, вероятно, уцелеют, но радует ли вас такая перспектива?

Если б была возможность, то нижеследующий текст следовало бы напечатать на британском, немецком, французском и американском языках. Но мы печатаем его по-русски — в надежде, что в странах, стонущих под властью проклятой и т.д., найдутся честные журналисты, переведут и опубликуют мудрую статью известного доктора медицины, который несколько лет был личным врачом руководителя одной из самых важных стран Европы и (так сказать, изнутри) наблюдал Большую Политику.

О внешней войне

Когда сравнишь ничтожные преимущества, получаемые государством от самых блестящих походов, с ужасающими бедствиями, которые они влекут за собой, можно ли сомневаться, что мудрый законодатель сделал бы отказ от завоевательных войн основным положением конституции. Но на беду человечества почти во всех странах законы издаются лишь коронованными разбойниками или находящимися у них на содержании юристами.

Даже в государствах наилучше устроенных можно видеть, как государь использует воинские силы, доверенные ему для защиты государства, против него самого. Свои черные замыслы он осуществляет всегда с помощью каких-либо военных предприятий.

Война влечёт чрезмерное бремя налогов, застой в торговле, истощение финансов, рост нищеты. А ещё война всегда гибельна для общественной свободы.

Сначала война отвлекает внимание граждан с дел внутренних на дела внешние. Вследствие этого правительство, которое уже более никто не контролирует, приступает к осуществлению своих тайных замыслов.

Если война сколько-нибудь кровопролитная, она держит умы в состоянии постоянного возбуждения, страха и тревоги, отнимая у граждан время и желание углубляться в проверку государственных трат.

Затем она позволяет государю удалять непокорных граждан и отделываться от беспокойных, или, лучше сказать, отправлять на бойню граждан, наиболее свободолюбивых.

Поскольку государь предпочитает повелевать народом бедным и покорным, чем процветающим и свободным, он вовсе не связывает обязательно те выгоды, получить которые он имеет в виду, с военными успехами. Наоборот, если он полагает, что ему выгоднее испытать неудачи, он, как ловкий политик, извлекает пользу даже из собственных своих поражений.

Стремясь властвовать, чтобы обогатиться, и обогатиться, чтобы властвовать, государь стремится овладеть ими по отдельности только для того, чтобы в один прекрасный день объединить их в своих руках. Ибо, чтобы стать всевластным, необходимо иметь одновременно и золото, и власть.

Война и деспотизм взаимно помогают друг другу, ведь у порабощённого народа можно по собственному желанию отобрать людей и деньги. Война даёт предлог для незаконных денежных поборов с целью иметь всегда наготове большие армии, чтобы держать народ в повиновении и препятствовать его восстанию.

Поскольку государь черпает средства из народной казны, он взимает налоги, чтобы покрыть издержки военных походов, и ничего не оставляет народу, тогда как сам он всегда обогащается и каждый поход даёт ему возможность предпринимать новый.

Таким образом, для счастья народов важно не дозволять государю вести никакой иной войны, кроме войны чисто оборонительной. Да и о том, необходима ли она, государь никогда не должен судить сам лично, учитывая наличие в его руках множества средств для того, чтобы спровоцировать конфликт и в то же время не казаться нападающим.

Будучи по своим последствиям всегда роковой для свободного народа, война неизбежно становится таковой, когда предпринимается с целью снова ввергнуть народ в рабство.

Недостаточно отвлечь внимание народа от общественных дел, занимая его газетными новостями, которые ежедневно изготовляются сотнями продажных перьев с целью усыпить его и ввести в заблуждение. Недостаточно выискать тысячу предлогов для расточения государственных средств на военные приготовления и содержание армии как в пограничных областях, так и во вражеских странах, — государь стремится пополнить армии эти своими приспешниками, всегда готовыми к слепому повиновению с тем, чтобы по первому его зову приступить к избиению своих соотечественников.

Если же граждане уже призваны под знамёна, государь стремится оставить их батальоны без оружия и снаряжения или вооружает их только плохо и частично. Поскольку наиболее горячие патриоты первыми встают на защиту родины, государь готовит им участь стать орудиями угнетения или быть убитыми.

Эта политическая зараза распространяется повсюду, и скоро ограниченные, слабые, жадные и сластолюбивые граждане уже поражены ею, а люди, чистые сердцем, едва уберегаются от неё.

В войнах подобного рода — всё против народа. Если армия разбита, то потери, понесённые на поле боя, ещё меньшее из бедствий. Другие, более страшные несчастья не замедлят. К упадку духа, обессиливающего страну, присоединяются все жестокие удары, которые спешат ему нанести вожди. Чтобы скрыть свою измену, они винят в поражении собственную армию…

★★★

В 1792 году Жан-Поль Марат по прозвищу Друг народа (автор и издатель газеты «Друг народа») опубликовал книгу «Цепи рабства», отрывок из которой вы сейчас прочли. В 1793-м его зарезали. Новичка и полония тогда ещё не знали, обходились народными средствами.