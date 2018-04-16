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Скандалы
16.04.2018
Алена Антонова
Россельхознадзор обвинил Беларусь в поставках овощей и фруктов с фальшивыми африканскими сертификатами

Ведомство заявило о том, что белорусская сторона манипулирует статистикой относительно объемов ввоза стран происхождения продукции. 

Как сообщает Россельхознадзор, анализ проводился на основе открытых источников.

В результате проведенного исследования, которое базируется на отчетах торговых партнеров Беларуси, получены данные об объеме экспорта плодовой и овощной продукции из 132 стран мира в Беларусь в период с 2012 по 2017 гг.

Таким образом, выявлено, что с момента введения в августе 2014 г. правительством России «контрсанкций» в Беларусь резко возросли поставки плодовой и овощной продукции.

По данным Россельхознадзора, если в 2013 г. суммарные поставки не превышали 606,4 млн долларов, то в 2014 г. эти объемы  удвоились и достигли 1229,6 млн долларов. В 2016 г., когда Россельхознадзором был усилен контроль на административной границе, и служба приступила к уничтожению нелегально ввозимой продукции, наметилось снижение закупок такой продукции со стороны Беларуси.

Ведомство пришло к выводу, что российские «контрсанкции» не отразились на импортных предпочтениях Беларуси.

На пике закупок в 2015 г. ведущими поставщиками плодоовощной продукции в Беларусь оставались страны-члены ЕС, в меньшей степени - страны СНГ (Молдавия, Украина) и закрывали список поставщиков иные страны (Турция, Китай, ЮАР, Сербия).

В 2016 г., по данным белорусской стороны, спектр стран-поставщиков резко расширился и пополнился экзотическими тропическими странами Африки.

При сопоставлении объемов импорта плодоовощной продукции, заявленных в декларациях Беларуси, и полученных из отчетов стран-экспортеров, Россельхознадзор выявил резкое несовпадение объемов торговых операций и числа торговых партнеров Беларуси.

Ведомство утверждает, что 69 стран-экспортеров, главным образом, из стран Африки, Азии и Центральной Америки вообще не торговали с Беларусью.  Как считает Россельхознадзор, это свидетельствует о массовой  фальсификации документов о происхождении продукции, включая фитосанитарные сертификаты, гарантирующие её безопасность.

«Беларусь искажает отчетность даже в тех случаях, где наличие торговых операций подтверждается обеими сторонами», отмечается в документе.

Особое внимание Россельхознадзор акцентирует на операциях Беларуси и Литвы.

«По данным Беларуси, за весь 2016 г. из Литвы было закуплено плодоовощной продукции на сумму 0,33 млн долларов, в то же самое время, Литва сообщает о продажах в Беларусь на сумму 478,6 млн долларов».

Из этого ведомство делает вывод, что Литва используется  Беларусью для легализации поставок в Россию реэкспортной европейской  продукции, в том числе,  с фальшивыми африканскими сертификатами.

После выдвинутых обвинений Россельхознадзор объявил о том, что рассматривает возможность присутствия инспекторов службы при осуществлении отгрузок отдельных видов продукции непосредственно на территории Беларуси.

«В таких случаях, партии, прошедшие контроль со стороны Россельхознадзора, не будут подлежать дополнительному контролю при въезде на территорию Российской Федерации. При согласовании таких мероприятий с белорусской стороной, Россельхознадзор, учитывая сезонность,  считает целесообразным присутствовать при отгрузках земляники, предполагаемой к поставкам в Россию». 

 
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