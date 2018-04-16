Феминистка: почему не выяснить размер члена гендиректора сети «Евроопт»?

Один из пивных брендов решил отличиться: в собственном паблике «ВКонтакте» предложил подписчикам узнать правильный размер груди одной из девушек-промоутеров, которая работает на дегустации пивного бренда.

Опытные читатели CityDog.by наверняка и сами уже могут объяснить, почему такая реклама никуда не годится. Но никогда не будет лишним повторить: сексистская реклама – это плохо. И сейчас феминистка вам все объяснит.

Елена Огорелышева, магистр Европейского гуманитарного университета, активистка культурно-просветительского учреждения DOTYK:

– В этом посте бренд выясняет, какой размер груди у девушки-промоутера. Почему же он не предлагает выяснить размер члена генерального директора сети магазинов «Евроопт» Андрея Зубкова или генерального директора ОАО «Криница» Александра Кижука? Рекламируемый бренд пива ведь является продуктом, разработанным ОАО «Крыница» специально для сети «Евроопт».

Почему такая реклама не только дискриминационна, но и неэффективна, читайте тут