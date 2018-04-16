Столкновения возле парламента в Ереване: ранены лидер протестов и еще более 20 человек

В столице Армении Ереване уже четыре дня продолжаются массовые акции протеста: люди недовольны выдвижением экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.

Генеральная прокуратура Армении завела по этому поводу уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 225 Уголовного кодекса Республики Армения «Организация массовых беспорядков».

Весь понедельник протесты были мирными, но вечером возле здания Национального собрания (парламента) на проспекте Баграмяна начались беспорядки. Протестующие во главе с оппозиционным депутатом Николом Пашиняном, лидером протеста, попытались прорваться сквозь полицейский кордон в здание. В результате 22 человека получили ранения, среди них – трое полицейских, а также лидер протестующих депутат Никол Пашинян.

– Состояние одного из полицейских тяжелое, его сейчас оперируют. У остальных пострадавших легкие ранения, они сегодня выпишутся из больницы, – заявил журналистам руководитель отдела реанимации медицинского центра «Наири» Анатолий Гнуни. По его словам, в медцентр с осколочными ранениями различной тяжести были доставлены трое полицейских и сам Пашинян, у которого рваные раны:

Чтобы не пустить протестующих в парламент, полиция растянула колючую проволоку вокруг здания (именно на нее упал Пашинян, получив ранения) и применила спецсредства, по-видимому, шумовые гранаты. Перед столкновениями полиция предупредила демонстрантов, что принято решение о разгоне протестов.

Протесты не ограничились центром Еревана. ​Студенты нескольких армянских вузов отказались продолжать занятия и поддерживают Пашиняна в его протестах. Помимо Еревана, акции также начались в Ванадзоре, третьем по величине городе Армении.

«Сидячая забастовка»: что было утром в понедельник

​Утром 15 апреля активисты блокировали площадь Франции в Ереване, а Пашинян со сторонниками перекрыл перекресток проспекта Баграмяна и Московской улицы. Позже оппозиционные активисты маршем прошли по улице Гераци и Налбандяна прямо мимо здания полиции Армении.

Участники марша поднимали руки вверх, показывая, что не намерены вступать в стычки с полицией и что их акция мирная. Полицейских они называли «наши братья» и скандировали «Полиция наша».

Помимо этого активисты перекрыли улицу Абовян, где начали сидячую забастовку. Люди сидели прямо на мостовых и не пускали никакой транспорт, в том числе общественный, на перекрытых перекрестках сразу образовались пробки.

Никол Пашинян

Депутат Пашинян просил в мегафон прощения у граждан за причиняемые им неудобства и призывал их отнестись к этому с пониманием.

Еще одной акцией протеста стала «аварийная». Протестующие оставляли машины на дорогах с включенными аварийными сигналами, но без водителей, утверждая, что они «сломались»:

Протестующие в центре Еревана перекрыли движение транспорта: они против назначения Саргсяна премьером.

В течение получаса было заблокировано движение на Киевском мосту, еще несколько машин стояли на мосту у Ленинградской улицы и также блокировали движение.

Когда сотрудники дорожной полиции потребовали освободить дорогу, водители отвечали, что их автомобили сломались. Эти машины дорожной полиции пришлось увозить при помощи эвакуатора.

Утром в понедельник активисты также в течение десяти минут блокировали движение на станции «Площадь Республики» в ереванском метро.

В настоящее время метро работает, поезда движутся. Но движение наземного транспорта по центру Еревана из-за массовых протестов затруднено.

Почему народ вышел на улицы?

Протесты связаны с политическими причинами. В конце 2015 года в Армении прошла конституционная реформа. Была изменена форма правления: ​вместо президентской республики Армения стала парламентской.

Перемены означали, что полномочия президента будут ограничены, и даже вести внешнюю политику будет не он, а правительство во главе с премьером, которое будет утверждать парламент. Также именно премьер будет возглавлять Совет безопасности и Вооруженные Силы страны, а президент будет выполнять лишь представительскую функцию.

Эксперты отмечали, что реформа нужна была правящей Республиканской партии и ее лидеру, тогдашнему президенту Сержу Саргсяну. Он к концу 2018 года уже 10 лет находился у власти и не иел права идти на новый срок. По сути, Саргсян и его сторонники провели «рокировку», аналогичную той, которую в России провели Владимир Путин и Дмитрий Медведев в 2008 году, когда Медведев на четыре года стал президентом, а Путин – премьером.

Новым президентом Армении в начале 2018 года стал Армен Саргсян, однофамилец президента, чью кандидатуру также предложила правящая партия.

После этого в субботу 14 апреля Республиканская партия и ее партнер по коалиции партия АРФ «Дашнакцутюн» официально предложили Сержа Саргсяна на пост премьера. В понедельник кандидатура Саргсяна на всеобщее парламентское голосование. Как ожидается, во вторник он будет утвержден президентом, несмотря на протесты.

Армянская оппозиция была против дальнейшего пребывания Саргсяна во власти и против проведенной им реформы и призвала сторонников выйти на улицы. Никол Пашинян призвал граждан утром 16 апреля совершить акции неповиновения: блокировать улицы, мосты и станции метро.

Что именно призвал делать Пашинян?

– У граждан, которые, например, проезжают через мост Давидашен, может сломаться автомобиль. Может закончиться бензин, сесть аккумуляторная батарея. Они могут включить аварийный сигнал, закрыть двери машины и пешком двинуться к проспекту Баграмяна. По пути люди могут оповещать других о том, что люди собираются возле здания Национального собрания, – анонсировал оппозиционер в воскресенье 15 апреля акции гражданского неповиновения. Он призвал начать протесты в понедельник в 8:15 утра и подчеркнул, что акции "никого не будут ставить под угрозу или подвергать риску".

Протесты в Ереване

– Завтра также встанет Ереванский метрополитен. Как? Когда у вагона, прибывшего на станцию, откроются двери, пассажиры группами по четыре или пять человек могут лечь так, чтобы одна часть их тела была в вагоне, а другая на перроне. Пока двери не будут закрыты, поезд не сможет тронуться, – рассказал Пашинян.

Оппозиционный лидер также призвал граждан обналичить деньги, которые они хранят на банковских картах, объявить забастовку и бойкотировать занятия в учебных заведениях.

– Люди не идут на работу, потому что город в пробках, люди не идут на работу, а приходят к зданию Национального собрания. Молодые люди могут опускать штанги у троллейбусов, ложиться перед автобусами, но никого не оскорблять, а извиняться за причинение неудобств. Студенты, школьники бойкотируют занятия. Будут пробки, так что детей лучше в школу не возить, оставьте детей дома, а учителя пусть пешком идут к зданию Национального собрания, – пояснил он.

Как показали протесты в понедельник, сторонники Пашиняна восприняли эти рекомендации буквально.

Что будет дальше и будет ли полиция разгонять протестующих?

Пашинян в понедельник заявлял, что активисты не будут применять силу или отвечать на насилие, даже если полиция будет жестко реагировать на акции протеста.

Полиция Армении до вечера понедельника не действовала против протестующих силовыми методами, но заранее перекрыла подступы к парламенту на проспекте Баграмяна, где будет проходить голосование по кандидатуре Саргсяна. Около десятка протестующих в этом районе днем в понедельник были задержаны и усажены в полицейские машины.

Палатки оппозиции на площади Франции в Ереване

В заявлении полиции, которое вышло в понедельник, сказано, что «значительная часть акций», к которым призывает Пашинян, "является явным нарушением закона РА «О свободе собраний» и содержит «очевидные признаки преступления, что повлечет за собой ответственность, предусмотренную законом».

Полиция утверждает, что ей поступают «многочисленные жалобы» от организаций Еревана, в том числе от образовательных и медицинских учреждений и призывает Пашиняна «прекратить блокаду улиц».