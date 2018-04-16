Капитан брестского «Динамо» умышленно нанес травму игроку БАТЭ

Матч чемпионата Беларуси по футболу между борисовским БАТЭ и брестским «Динамо» состоялся 14 апреля, но круги по воде идут до сих пор.

БАТЭ опубликовал ролик, на котором видно, как капитан «Динамо» Алексей Гаврилович умышленно наступает на ногу одному из лидеров «желто-синих» Неманье Милуновичу.

В результате защитник борисовчан получил травму: у него выявлено повреждение хрящевой ткани правого коленного сустава. –

«Это не первый случай, когда Гаврилович по-хамски действует в рядовых эпизодах, – говорится в сообщении пресс-службы БАТЭ. – Например, нечто подобное произошло в матче брестского «Динамо» и солигорского «Шахтера».

Тренерский штаб БАТЭ предупреждал своих подопечных о поведении Гавриловича, однако уберечься от таких атак невозможно. К сожалению, и на сей раз нарушитель ушел от ответственности. Его действия остались без внимания и арбитра в поле (он уже отвернулся от эпизода), и лайнсмена, и, что еще обиднее, арбитра за воротами, у которого вся ситуация была перед глазами.

Опыт наказания в моментах, пропущенных арбитрами, в Беларуси есть. Вспомним, что в прошлом году в схожих обстоятельствах, исключительно по видео, на три поединка постфактум дисквалифицировали голкипера ФК БАТЭ Дениса Щербицкого. Хотя в том случае футболист соперника, в отличие от Милуновича, не получил никакого повреждения.

Недопустимо, когда футболисты получают повреждения не в игровых эпизодах, а если кто-то умышленно ищет момент вывести из строя основного игрока соперника».

Кстати, Гаврилович поступил грязно, уже имея в этом матче желтую карточку – за удар соперника локтем. «Судья много надавал карточек — и все, кто их получил, понимали: нужно быть осторожнее, чтобы не удалиться», – заявил «Прессболу» после матча капитан гостей.

На момент публикации этой заметки Алексей Гаврилович, брестский клуб и Белорусская федерация футбола никак не прокомментировали этот инцидент. Однако можно предположить, что динамовцу грозит дисквалификация на несколько матчей.