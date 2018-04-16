«Русского Илона Маска» пытали, изнасиловали, а потом убили в камере СИЗО

Фигурант дела о хищениях у Минобороны при строительстве подводной лодки на «Адмиралтейских верфях» Валерий Пшеничный умер не от неоказания медицинской помощи.

Он не наложил на себя руки. Его не мучили условиями содержания, как это практикуют с другими заключенными. Его просто запытали, а потом убили. И даже не старались скрыть следы. Специалисты бюро судебно-медицинской экспертизы (Санкт-Петербургское ГБУЗ БСМЭ) сделали однозначный вывод, исключив версию о суициде.

О странной смерти предпринимателя в СИЗО-4 в Петербурге «Новая» писала в феврале. Напомним, что Валерий Пшеничный проходил обвиняемым в уголовном деле о хищении денег на гособоронзаказе — строительстве подводной лодки «Варшавянка». Его компания «НовИТ ПРО» разрабатывает трехмерную компьютерную модель лодки для постпродажного обслуживания.

В 2016 году Пшеничный, владелец компании, заподозрил своего партнера и директора Андрея Петрова в многомиллионных хищениях денег со счетов фирмы и добился возбуждения уголовного дела. Петрова арестовали. Просидев несколько месяцев под стражей, он дал показания: виновники хищения — сам Пшеничный и сотрудник «Адмиралтейских верфей», зам. главного инженера Глеб Емельченков. Якобы они сговорились и умышленно завысили стоимость заказа. А сколько он должен стоить на самом деле, определило следствие, исходя из собственных расчетов.

Петрова выпустили, а новых фигурантов арестовали. Через три недели Пшеничного нашли повешенным в камере, откуда перед этим одновременно под разными предлогами вывели его соседей. ФСИН настаивала на версии о самоубийстве, а близкие бизнесмена до недавнего времени обвиняли тюремщиков в том, что у Пшеничного случился инсульт, а ему не оказали помощь.

На минувшей неделе была завершена судебно-медицинская экспертиза. Теперь можно восстановить картину произошедшего.

«Только никому ничего не плати»

Валерий Пшеничный делил камеру с еще тремя заключенными. Примерно в 14 часов 5 февраля двоих увели на следственные действия, третьего — на встречу с адвокатом. По данным видеонаблюдения, через 15 минут из камеры вывели Пшеничного. Здания СИЗО он не покидал. Сколько точно времени он отсутствовал, где находился, в каком состоянии и с кем вернулся в камеру — неизвестно. Но в пятом часу конвойный привел его соседа и обнаружил заключенного повешенным. Рядом валялся оторванный шнур от кипятильника и раскуроченный кроссовок одного из сокамерников. Сотрудники изолятора объяснили все это так: заключенный пытался вскрыть вены супинатором от кроссовка, но не смог, оторвал кабель и хотел убить себя током, а потом вытащил шнурок из капюшона толстовки и повесился.

Шнурок от капюшона был длиной 40 сантиметров. Повеситься на таком невозможно. И все, кто знал Пшеничного, в один голос утверждают: последнее, что мог сделать этот сильный и жизнелюбивый человек, — сдаться и покончить с собой.

— Мы с мужем вместе были 40 лет, — рассказывает Наталья Пшеничная. — Я никогда не встречала другого такого же умного, яркого, сильного, позитивного человека. Он был уверен в себе, в своей позиции, знал, что невиновен, и ничего не боялся.

Уголовное дело было возбуждено по статье о доведении до самоубийства. А потом по СИЗО стали распространяться слухи: у всех сотрудников взяли на анализ сперму.

Судебные медики установили, что перед смертью Пшеничного насиловали. Метки от электротравмы, нанесенной тем самым шнуром от кипятильника, обнаружены у него во рту. На теле — резаные и колотые раны. Сломан позвоночник. Проще говоря, его пытали. Причиной смерти эксперты называют тупую травму шеи и асфиксию. Версия такова: Пшеничного задушили 40-сантиметровым шнурком от его же капюшона. Анализ показал, что насиловали не сами сотрудники СИЗО. Вероятнее всего, кого-то запустили со стороны «поработать» с Пшеничным.

Перед гибелью он успел передать жене записки, в которых трижды просил: «Никому ничего не плати».

Русский Илон Маск

Работа, на которую Пшеничный, по мнению следствия, завысил цену, была абсолютно уникальна. Такого не делал еще никто в мире. В перспективе это могло дать новые возможности не только для судостроения, но, скажем, для нефтяных и газовых компаний.

Фирма «НовИТ ПРО» вела переговоры с «Газпромом» и «Роснефтью» на аналогичные разработки. Друзья называли Пшеничного русским Илоном Маском.

— Когда-то он приехал в Ленинград поступать в институт с маленьким чемоданчиком, — продолжает Наталья Пшеничная. — У него ничего не было. Ему в жизни никто не помогал, он всего добивался сам.

Студент с маленьким чемоданчиком со временем стал владельцем крупной IT-компании. Она занимает два этажа в здании на углу набережной Мойки и Дворцовой площади и много лет выполняет гособоронзаказы.

Одной из головокружительных идей Пшеничного был тот самый трехмерный информационный макет подводной лодки. Он задумал это еще в 2011 году, побывав на Военно-морском салоне. Компания «НовИТ ПРО» уже выполняла заказы Минобороны на модели отдельных узлов и механизмов кораблей. Но виртуальный макет всей лодки — такого не делал никто. К каждому элементу компьютерной модели привязана техническая информация, технологи на месте дислокации лодки могут получить доступ к ремонтной документации и к чертежам. Но патентовать Пшеничный собирался не это.

Контракт был заключен в 2015 году. Но потом Пшеничный пошел в своих идеях еще дальше: а что, если сделать так, чтобы лодку и ремонтировать можно было дистанционно? Ведь никто не знает, на каком удалении от завода-строителя ей потребуется обслуживание, а специалисты, способные заняться этим, есть только в Петербурге — на «Адмиралтейских верфях». Так возникла идея мобильных центров.

Фото РИА Новости

Мобильный дата-центр для «Варшавянки» — это помещение размером с два сложенных вместе железнодорожных контейнера. Его можно быстро доставить к любому месту дислокации лодки. Технолог ближайшего завода заходит туда — и оказывается как бы внутри субмарины. Он может «разрезать» ее в любом месте, заглянуть в каждый узел, в режиме реального времени связаться со специалистами «Адмиралтейских верфей», которые видят ту же, что и он, картинку в стационарном центре в Петербурге. На цену контракта эта идея не повлияла, ее Пшеничный решил реализовать, вписываясь в утвержденную сумму. Ему было интересно.

Пшеничный планировал запатентовать идею мобильных центров. Но не успел: 16 января в компанию и к нему домой пришли с обыском, его арестовали. Через три недели убили. Вся документация, в том числе необходимая для патента, была изъята и приобщена к делу, сейчас она у следователей.

Спуск дизель-электрической подводной лодки «Колпино» проекта 636 «Варшавянка» на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге. Фото РИА Новости

«Теперь тебе только могила метр на два»

— Когда к нам домой пришли с обыском, эти люди посмотрели на костюмы мужа в шкафу — и сразу говорят: «Ну, это все тебе больше никогда не понадобится», — рассказывает Наталья Пшеничная. — Следователь сказал, что теперь ему потребуется только могила размером метр на два.

Несколько лет назад Пшеничный перенес инсульт. Тогда врач сказал, что второй приступ будет последним. Во время обыска у него подскочило давление: 250 на 140. Жена умоляла следователя вызвать скорую, но ей не разрешили. Спросили только, может ли она подтвердить, что ему и вправду грозит инсульт. Наталья нашла медицинские документы и передала следователю. Как говорят и она, и адвокат Пшеничного Лариса Фон-Арев, в протоколе обыска эти документы упомянуты не были. Более того, в суде по поводу избрания меры пресечения защита просила о домашнем аресте или подписке о невыезде, ссылаясь на здоровье обвиняемого, но выяснилось, что медицинские документы, изъятые при обыске, к делу не приобщены.

Что произошло с Пшеничным в тюрьме — непонятно. То есть понятно, что его пытали, а потом убили и не потрудились даже толком скрыть следы, решив отделаться враньем о суициде.

Чего от Пшеничного добивались? Возможно, вымогали деньги, потому что трижды он, повторим, писал жене, чтоб никому ничего не платила. Может быть — показаний, но тогда непонятно, против кого. Как уже сообщала «Новая», Пшеничный при всем желании не мог кого-то сдать, потому что был уверен в чистоте контракта. И по сей день в деле о хищениях новых обвиняемых не появилось.