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Экономика
16.04.2018
Алена Антонова
Новый министр лесного хозяйства нашел средство от коррупции

Правда, заработает оно только в 2020 году.

Рисунок Вася Ложкин

Глава Минлесхоза Виталий Дрожжа считает, что острой проблемы с коррупцией в ведомстве нет.

В интервью телеканалу «Беларусь 1» новый министр лесного хозяйства заявил:

— Имел место негатив. Порядка 12 случаев… Если учесть, что в отрасли работает около 36 тысяч человек, я не сказал бы, что отрасль подвержена серьезной коррупции. Есть вопрос человеческого фактора. Мы над этим работаем.

Самое интересное – чиновник озвучил рецепт, как избежать коррупции в министерстве лесного хозяйства. По его словам, с 2020 года отрасль перейдет на электронный учет заготовленной древесины.

— Это позволит минимизировать в процессе участие человека. Все будет делать компьютер, вся древесина будет сразу становиться на учет. Это поспособствует недопущению совершения коррупционных преступлений, — рассказал Дрожжа.

Виталий Дрожжа 5 апреля сменил на посту Михаила Амельяновича, уволенного «за непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями в подведомственных организациях».

В сети народ обсуждает инициативу министра лесного хозяйства. Люди удивляются, неужели на каждый куст повесят бирки?

«Нет, компьютеры сами будут в лес ездить и мышкой обмерять толщину и высоту деревьев и их количество, а через месяц — сколько осталось, а сколько спилили и вывезли. ...Когда люди такого уровня говорят, что компьютеры (настраиваемые калькуляторы) не дадут вывозить лес по серым схемам, страшно становится за страну», — заметил один из пользователей на дискуссионной площадке talks.by.

Другой форумчанин задает резонный вопрос: «А сколько леса и земли, народного достояния отдали арабам?»

Некоторые высказывают опасения: пока введут электронный учет, к 2020 году не останется деловой древесины — все вырежут.

Министру предлагают проехать на лошади с телегой и посмотреть, что творится в его ведомстве.

 
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