Россиянин пытался ввезти в Беларусь 36 кило гашиша

В автомобиле россиянина, который пытался въехать в Беларусь, нашли 36 килограммов гашиша марокканского происхождения.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

13 апреля на одном из пунктов пограничного пропуска задержан гражданин России. В автомобиле жителя Калининграда оперативники обнаружили 36 килограммов гашиша. Тайник для транспортировки наркотиков был оборудован в бензобаке иномарки.

Мужчина утверждает, что не знал о том, что в бензобаке его машины есть наркотики. По его словам, он неделю назад купил автомобиль в Москве.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).