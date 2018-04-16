Ведущие НТВ объяснили причины крымской аннексии и донбасской агрессии

Обозреватель Радио Свобода Елена Рыковцева внимательно смотрит российское телевидение и пишет об увиденном в Фейсбуке.

— Чтобы скрыть свою связь с порнозвездой, с проституткой, да-да, для меня порнозвезда — это проститутка, потому что она продает себя, так вот чтобы скрыть эту связь, нужно устраивать войны, нужно бомбить Сирию!!

«Это режиссер Карен Шахназаров в эфире Соловьева прямо у нас на глазах пишет сценарий автобиографического фильма «Зеро головного мозга», отмечает в Фейсбуке Елена Рыковцева.

На следующий день она приводит цитату журналистки Ирады Зейналовой на НТВ.

— Вы видите на этих кадрах?!! Меланья его даже за руку не держит!! Поэтому он просыпается ночью и решает бомбить.

«Вот наконец-то. Слава богу. Шахназаров с Зейналовой объяснили нам причины крымской аннексии и донбасской агрессии. Нашего, судя по тому, что нам показывают, вообще никто ни за что не держит. И вот он всякий раз просыпается и чего-нибудь такое решает. И чем дольше его никто ни за что не будет держать, тем страшнее и ужаснее он будет решать. Спасибо, Ирада Зейналова, что предупредила», — отреагировала Елена Рыковцева.