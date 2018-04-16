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Салiдарнасць
, фото Сергей Гапон
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Как белорусы отправились в марафон по древним развалинам и красивым холмам
Самые яркие моменты трейла и веломарафона в Сморгонском районе – в фоторепортаже Сергея Гапона.
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