Как российские контрсанкции ударили по моей маме

Я неплохо разбираюсь в людях. И вот что я вам скажу: к сожалению, нам, видимо, и правда не хватает террора.

Звучит плохо, понимаю. Но нам нужен узконаправленный, тщательно срежиссированный террор против одной прослойки населения: против тех, кто нами управляет. В частности, против тех, кто предлагает удивительные законы, по которым, например, запрещается ввоз американских лекарств и лекарств из стран, поддерживающих санкции. Террор нужен очень простой и гуманный: законы, которые принимают российские депутаты, должны действовать в отношении их самих и их близких.

Мне было бы не так грустно загибаться от побочек, которыми щедро награждают российские «аналоги» зарубежных препаратов, если бы я знала, что ту же пакость со мной вместе кушает голосовавший за эту блестящую мысль депутат. И его мама. И его дети. И тетя двоюродная с ее мужем-диабетиком, сыночком с муковисцидозом и свекровью, больной раком. И что, например, карательные органы немедленно после положительного голосования аннулируют страховки всей этой компании в немецких, скажем, клиниках. Рак отлично лечится российскими препаратами на Каширке. А еще лучше — в Сызрани, куда, согласно моему плану, должна переехать из Штатов родня депутата Родниной.

Иллюстрация Jan Steen/Wikimedia Commons

Или вот еще одна светлая мысль: вернуть практику распределения молодых специалистов после окончания вуза. Например, после юрфака МГИМО неплохо было бы отправить депутатского сынулю на три года в нотариальную контору… ну, вы уже угадали, на правый берег Волги, в устье реки Сызранки.

Примеры можно приводить бесконечно, но мысль, в общем, проста: некий карательный орган должен заставлять законотворцев Российской Федерации первыми и на себе испытывать все принятое и намеченное. И чтоб после заседания дома их ждала семья наперевес с паспортами, в которых только что были аннулированы визы недружественных нам стран — во главе с маменькой, которая с завтрашнего дня будет снимать болевой синдром анальгином производства отечественной компании.

Кажется, я выгляжу неоправданно жестокой?

Это оттого, что час назад моя мама продиктовала мне список из 15 помогающих ей препаратов. Вы удивитесь, но из отечественных лекарств там значилась только валерьянка. В брикетах. На ночь заварить и пить.

От нервов.