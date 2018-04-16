В Беларуси начала разгоняться инфляция

В марте 2018 года Нацбанк констатировал увеличение годовых темпов роста основных ценовых индикаторов потребительского рынка.

Прирост потребительских цен в марте составил 5,4% в годовом выражении, относительно февраля цены выросли на 0,8%. То есть произошло то, о чем Беларусь еще полгода назад предупреждали международные эксперты.

Нацбанк отмечает, что динамика цен «обусловлена прекращением сдерживающего влияния со стороны потребительского спроса на фоне достаточно высоких инфляционных ожиданий». То есть речь идет о росте доходов граждан, на котором так настаивали власти.

Кроме того, уточняет регулятор, изменение годовых значений ценовых индикаторов в марте связано с эффектом низкой базы прошлого года.

Административно регулируемые цены и тарифы в годовом выражении выросли на 9,7% (9,4% месяцем ранее). В марте подорожали услуги ЖКХ, топливо, услуги высшего образования и проезд в поездах регионального сообщения.

Прирост цены на плодоовощную продукцию в годовом выражении ускорился с 17% в феврале до 19,8% в марте.

«В последующие месяцы ожидается замедление годовых значений роста цен на данную товарную группу вследствие нивелирования сформированной во втором квартале прошлого года сезонной волны, спровоцировавшей рост цен на плодоовощную продукцию», — предполагают в Нацбанке.

ЕФСР, за счет кредита которого Беларусь реализует программу поддержки мер экономической политики и структурных преобразований, еще прошлой осенью предупреждал о рисках ускорения инфляции уже в начале 2018 года. В частности в октябрьском сообщении о предоставлении пятого транша финансового кредита говорилось об образовании в Беларуси избыточного денежного предложения и возможном ускорении инфляции.