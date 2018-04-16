Как скажутся ракетные удары по Сирии на курсе белорусского рубля?

Российский рубль после небольшой стабилизации снова начал падение, которое некоторые эксперты увязывают с ракетными ударами по Сирии американцев, французов и британцев. Так ли это и что ожидает белорусский рубль, обсуждаем с доктором экономических наук профессором Борисом Желибой.

— Первый обвал российского рубля изначально был связан с психологическим фактором, потому что ничего плохого в экономике России, либо в мировой экономике по отношению к России вдруг не произошло, — отмечает Борис Желиба. — Стало широко известно о санкциях, направленных на структуры и активы российских олигархов, и сразу же свою реакцию выдал рынок акций – фондовый рынок. Начали сбрасываться ценные бумаги тех структур, которые попали под санкции, и естественно, что их котировки пошли вниз. Как отражение этого процесса, ослабился и курс российского рубля.

— Как можно назвать то, что происходит сейчас с рублем белорусским?

— Как и прогнозировалось, рубль после падения немного отыграл свои позиции, и дальше он будет колебаться в меньшей амплитуде. И пытаться объяснить эти колебания бомбардировками не стоит.

Тут лучше смотреть на более длительные тренды – отыграет ли российский рубль и выйдет ли на прежние отметки или не выйдет. Большинство аналитиков склоняются к тому, что действие санкций еще только разворачивается, психологический фактор минет, и уже будут действовать реальные экономические и финансовые факторы. Вот тогда нужно будет смотреть на более долговременный тренд – во что это обойдется России, ее экономике, и как будет себя вести российский рубль – устоит ли он или будет существенно девальвироваться.

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