.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
В Беларуси начала разгоняться инфляция
Как скажутся ракетные удары по Сирии на курсе белорусского рубля?
США рассматривали ракетный удар по российской ПВО в Сирии
Глава парламента назвал рецепт, как остановить «торговую войну» Беларуси и России
Как «шифруется» Румас в выходной день. Фотофакт
Минское «Динамо» пустилось в погоню за БАТЭ
Радуница: что можно и что нельзя на кладбище
Более десятка экипажей ГАИ гонялись за водителем: эпичное видео из Гомеля
Расейскія айцішнікі пераяжджаюць у Беларусь: «Тут дакладна лепш, чым у Маскве»
Сивицкий: «Присутствие России не гарантирует безопасности. Мы должны сделать выводы»
Впечатляющее видео с дрона: гигантские очереди у переправы через Припять накануне Радуницы
ОНТ показал любимые фотографии Лукашенко
Белорусы рассказали, почему бедно живут, и назвали виновных. Видеофакт
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Куда исчезает Лукашенко в рабочие дни?
«Случилось страшное». В Беларуси строится новая система слежки за гражданами?
«Чем же Россия решительно ответит на американское коварство? Это великолепно!»
Невзоров: «На простой вопрос, будет ли война, я могу дать однозначный ответ: да, будет»
На начальника РОВД вызвали … наряд милиции

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Роза: «Сначала прошла «базу», потом «телеску», «охоту»
«Моя годовая зарплата в Норвегии – $ 56 000. Люди с опытом получают около $ 90 000»
«Завтра 50 миллионов американцев поймут, как хреново они живут, и побегут за визами в Беларусь»
Три причины, почему Лукашенко еще долго может не захотеть приходить на БТ
Сотни пенсионеров маршировали по центру Вильнюса с требованием пенсий по 350 евро
Коротко и ясно: что может ожидать падающий белорусский рубль
«Не Лукашенко главная проблема Беларуси, а Халява»
Как криминальная хроника опровергает слова Кочановой о «некоррумпированной власти»
Дуров отреагировал. Фотофакт (плюс советы пользователям)
Карбалевич: «Сегодня для Лукашенко не то время, когда можно отвечать на неприятные вопросы»
Как Лукашенко вдруг «заметил» проблему, которую власти и создали десять лет тому
Почему перемены в Беларуси идут медленно: прав ли Макей?
Экономист назвал самое вредное и опасное заблуждение Лукашенко
«Здесь страшно жить». Какой увидел страну белорус после 15 лет жизни в США
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Мастер-класс от Хайди: как отдыхать на море с молодым человеком
Мимо вымени. Карикатура
Как 2018-й выглядит по версии Playboy
13 рецептов от Лукашенко, как питаться белорусам. В картинках
Клаудиа Шиффер и другие звездные любительницы загорать топлесс
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
В мире
16.04.2018
Медуза
США рассматривали ракетный удар по российской ПВО в Сирии

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривала три варианта нанесения ракетного удара по целям в Сирии.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Наиболее консервативный сценарий предполагал удары по объектам, связанным, как предполагается, с производством химического оружия.

Второй вариант предусматривал бомбардировку командных пунктов сирийских правительственных сил и объектов, где может идти разработка химического оружия.

Третий — самый радикальный — удары по российской ПВО с целью, как сообщили собеседники издания, «подрыва военной мощи» режима президента Башара Асада.

Министр обороны Джеймс Мэттис, представляя планы ударов по Сирии, указал, что третий вариант может быть опасен из-за ответа на него России и Ирана.

Сценарий ракетного удара, выбранный президентом США Дональдом Трампом, оказался наиболее близок к консервативному варианту, но целями были выбраны не только объекты по производству химического оружия, но и места его разработки.

США при участии Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по Сирии в ночь на 14 апреля. По целям были выпущены 105 ракет. Пентагон объявил, что все планируемые цели были поражены, назвав сирийскую ПРО неэффективной. Минобороны России, в свою очередь, сообщило, что удалось сбить более 70 ракет.

Ракетный удар по Сирии, как объявили США и их союзники, стал ответом на применение войсками Башара Асада химического оружия в провинции Восточная Гута. Сирия и Россия отрицают как сам факт наличия у Дамаска химического оружия, так и его применение в Восточной Гуте.

«Проявление совести человечества». Как на авиаудар по Сирии отреагировали в России и Европе

На вооружении у Сирии находятся системы ПВО российского производства. Кроме того, на территории страны размещены российские ПВО, обеспечивающие защиту подразделений Минобороны, участвующих в операции в Сирии. В частности, комплексы ПВО размещены на авиабазе Хмеймим и базе ВМФ в Тартусе.

16 апреля США планируют объявить о новых российских санкциях, направленных, как ожидается, против российских компаний, которые поставляли Асаду оборудование для производства химического оружия.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:7)
Главное
«Чем же Россия решительно ответит на американское коварство? Это великолепно!»
У главы Беларуси новое оправдание – вновь виноваты сами граждане
Рецепт высоких результатов в спорте и сельском хозяйстве. Всего в одно слово
Куда девался белорусский нейтралитет?
БелАЭС: новый фронт потенциальных проблем
Куда исчезает Лукашенко в рабочие дни?
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY