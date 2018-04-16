Глава парламента назвал рецепт, как остановить «торговую войну» Беларуси и России

Об этом Владимир Андрейченко рассказал в эфире программы «Главный эфир» на телеканале «Беларусь-1».

Спикер парламента считает, что профильным министерствам нужно активнее работать над разрешением конфликтов.

— Это их непосредственная функция. Бери телефон — и договаривайся. Мы будем помогать, конечно. Но нужно, чтобы они сами решали эти вопросы, —заявил Андрейченко.

Россия обвиняет Беларусь в плохом качестве белорусской «молочки», демпинге, реэкспорте санкционных товаров и безопасности мясной продукции.

Дмитриев объяснил, почему Россия отказывается от белорусского молока