Минское «Динамо» пустилось в погоню за БАТЭ

15 апреля сыграны заключительные матчи 3-го тура чемпионата Беларуси по футболу.
«Это катастрофа»: «Шахтер» продолжает закапывать себя
Два кинжальных удара: БАТЭ нанес поражение брестскому «Динамо»
Смолевичи – Минск – 1:1 (Горбачик, 26 – Евдокимов, 14)
Абсолютный дебютант высшей лиги набрал первое очко.
Гомель – Торпедо – 0:0
«Гомель» остается единственной командой, за три тура ни разу не поразившей ворота соперников. Правда, и пропустили южане всего один гол.
Городея – Динамо Мн – 0:2 (Соловей, 25, Хващинский, 82)
Столичный клуб, в отличие от других претендентов на белорусский футбольный престол – брестского «Динамо» и солигорского «Шахтера» – почти выдерживает темп, который со старта взял борисовский БАТЭ.
Турнирная таблица после трех туров выглядит так:
1.БАТЭ – 9
2.Витебск – 7
3.Динамо Мн – 7
4.Днепр – 7
5-6. Слуцк – 5
5-6.Торпедо – 5
7.Торпедо-БелАЗ – 4
8.Динамо Бр – 4
9.Неман – 3
10.Ислочь – 3
11.Гомель – 2
12.Минск – 2
13-14.Шахтер – 1
13-14.Смолевичи – 1
15.Луч – 1
16.Городея – 0
Матчи 4-го тура состоятся 21-23 апреля.