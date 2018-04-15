Минское «Динамо» пустилось в погоню за БАТЭ

15 апреля сыграны заключительные матчи 3-го тура чемпионата Беларуси по футболу.

«Это катастрофа»: «Шахтер» продолжает закапывать себя

Два кинжальных удара: БАТЭ нанес поражение брестскому «Динамо»

Смолевичи – Минск – 1:1 (Горбачик, 26 – Евдокимов, 14)

Абсолютный дебютант высшей лиги набрал первое очко.

Гомель – Торпедо – 0:0

«Гомель» остается единственной командой, за три тура ни разу не поразившей ворота соперников. Правда, и пропустили южане всего один гол.

Городея – Динамо Мн – 0:2 (Соловей, 25, Хващинский, 82)

Столичный клуб, в отличие от других претендентов на белорусский футбольный престол – брестского «Динамо» и солигорского «Шахтера» – почти выдерживает темп, который со старта взял борисовский БАТЭ.

Турнирная таблица после трех туров выглядит так:

1.БАТЭ – 9

2.Витебск – 7

3.Динамо Мн – 7

4.Днепр – 7

5-6. Слуцк – 5

5-6.Торпедо – 5

7.Торпедо-БелАЗ – 4

8.Динамо Бр – 4

9.Неман – 3

10.Ислочь – 3

11.Гомель – 2

12.Минск – 2

13-14.Шахтер – 1

13-14.Смолевичи – 1

15.Луч – 1

16.Городея – 0

Матчи 4-го тура состоятся 21-23 апреля.