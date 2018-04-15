Валерий Карбалевич в колонке на «Радыё Свабода», удивляется, куда девался белорусский нейтралитет.

Итог авиаударов в Сирии 14 апреля

– Политики, дипломаты, эксперты постоянно задавали вопрос: где находится граница белорусской нейтральности? В экспертной среде доминирует мнение, что игра в белорусский нейтралитет возможна только в мирный период. А как случится какой-то международный кризис, то Беларусь неумолимой логикой обстоятельств будет вынуждена стать в один ряд с Россией.

И вот кризис случился. Сирийский. Такой остроты противостояния между Россией и США, как сейчас, не было не только в постсоветский период, но даже и в поздние советские времена. Эксперты сравнивают теперешний Сирийский кризис с Карибским кризисом 1962 года или войной между Израилем и арабскими странами 1967 года.

Обострение военного конфликта вокруг Сирии стало своеобразным тестом для внешней политики Беларуси, проверкой ее претензий на нейтральность. Что же показал этот тест?

Утром 14 апреля, через четыре часа после ракетных ударов США и их союзников по сирийским военным объектам, МИД Беларуси выступил с заявлением, в котором отмечается: «Республика Беларусь решительно осуждает удары, нанесенные по территории Сирийской Арабской Республики». Далее Министерство иностранных дел констатирует, что «применение запрещенных видов оружия массового поражения не должно оставаться без последствий».

«Однако ответные шаги должны основываться на однозначных и проверенных фактах и ​​предприниматься в строгом соответствии с нормами международного права. Ни один из этих критериев не был выполнен теми, кто сегодня нанес удар по Сирии », - говорится в заявлении.

Официальная позиция Беларуси не синхронна с российской. Ведь Москва однозначно заявляет, что никакой химической атаки не было, это провокация Великобритании. Однако Минск, очевидно, осуждает действия США и их союзников и поддерживает Россию.

Обратил бы внимание, что здесь Беларусь побежала впереди паровоза. Другие страны-члены ОДКБ (разумеется, кроме России) никак не комментировали последние события вокруг Сирии. Во всяком случае, сайты МИД Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана ничего об этом не сообщают.

Правда, появилось заявление ОДКБ в поддержку позиции России, принятое на экстренном заседании постоянного совета организации… Но то коллективное заявление. Дополнительный индивидуальный дипломатический демарш в поддержку Москвы из всех членов этого военно-политического союза сделала только Беларусь.

Думаю, на Западе на это обратят внимание. Ведь заявление МИД прозвучало заметным диссонансом относительно претензий официального Минска на роль донора безопасности, второй Женевы или «Хельсинки 2». Концепт страны-миротворца и роль страны, которая выступает надежным союзником одного из главных участников острого международного кризиса, явно противоречат или даже исключают одно другое.

Сивицкий: «Присутствие России не гарантирует безопасности. Мы должны сделать выводы»