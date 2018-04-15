Более десятка экипажей ГАИ гонялись за водителем: эпичное видео из Гомеля

В Сети появилось видео эпичной погони. В ней, по подсчетам очевидцев, приняли участие не менее 12 экипажей ГАИ. Вероятно, их было даже больше, ведь убегал, судя по комментариям очевидцев, Hyundai Solaris долго.

Остановить водителя смогли лишь за городом — обочина и кювет.

Все закончилось на загородной трассе под Бобовичами, где водитель не справился с управлением и вылетел в кювет, пишет TUT.BY.

– Их там двое было. Один пьяный был настолько, что еле на ногах стоял, — рассказали очевидцы заключительного этапа погони.