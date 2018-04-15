У главы Беларуси новое оправдание – вновь виноваты сами граждане

Встречаясь на минувшей неделе с представителями госСМИ, глава государства обронил довольно интересную фразу.

Фото с сайта ljob.ru

Рассуждая о возможностях системных изменений в стране и ставке на частную собственность, Александр Лукашенко стал оправдываться:

– Мне говорят: то, то, то – изменить. Вопрос не во мне. Если вы этого хотите, я приму решение за день. Вы этого хотите? Ладно, хотите. А вы к этому готовы? Вы это можете осуществить? Вы это выдержите или нет? Вопрос…

Вот так глава государства вышел на новый уровень в оправдании того, что, несмотря на кризисные явления в экономике, власти который год ничего не делают, чтобы изменить ситуацию.

Раньше аргумент заключался в нежелании белорусов что-то менять. Но спустя четверть века после распада СССР это оправдание все больше выглядит далеким от реальности. В стране выросло новое поколение, которое ментально готово к реформам и реальной рыночной экономике, и не понимает, почему страна вместо развития выбирает стагнацию.

Но глава государства продолжает гнуть свою линию, уже допуская, что настроения в обществе изменились. Как видим, теперь он примеряет на себя роль опытного руководителя, который уберегает граждан от ошибочного шага.

Боится, что в случае реформ страну ждет разруха? Или боится, что в этом случае его роль в государстве заметно снизится? Не исключено, что после преобразований в экономике в какой-то момент в стране поймут, что такой руководитель просто не нужен.

Вероятно, поэтому глава государства ежегодно приводит свои оправдания, а вместо необходимых и перезревших решений, предпочитает заниматься мелкими задачами вроде обсуждения с Путиным статуса белорусских хоккеистов в КХЛ.

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