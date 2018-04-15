У главы Беларуси новое оправдание – вновь виноваты сами граждане

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Минское «Динамо» пустилось в погоню за БАТЭ
Радуница: что можно и что нельзя на кладбище
Более десятка экипажей ГАИ гонялись за водителем: эпичное видео из Гомеля
Расейскія айцішнікі пераяжджаюць у Беларусь: «Тут дакладна лепш, чым у Маскве»
Сивицкий: «Присутствие России не гарантирует безопасности. Мы должны сделать выводы»
Впечатляющее видео с дрона: гигантские очереди у переправы через Припять накануне Радуницы
ОНТ показал любимые фотографии Лукашенко
Белорусы рассказали, почему бедно живут, и назвали виновных. Видеофакт
Як Аляксандр Надсан трапіў пад 18+
«Проявление совести человечества». Как на авиаудар по Сирии отреагировали в России и Европе
«Андруха! Ты ж дэпутат! Памаги!» Дмитриев рассказал об удивительном звонке от избирателя
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Случилось страшное». В Беларуси строится новая система слежки за гражданами?
Кремлевские жены: самая богатая и самая бедная
Невзоров: «На простой вопрос, будет ли война, я могу дать однозначный ответ: да, будет»
Ну и ну! Похудевший Лукашенко поручил разобраться с толстыми спортсменами
«БелДжи»: то ли чиновники что-то скрывают, то ли мы чего-то не понимаем

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Завтра 50 миллионов американцев поймут, как хреново они живут, и побегут за визами в Беларусь»
Три причины, почему Лукашенко еще долго может не захотеть приходить на БТ
Сотни пенсионеров маршировали по центру Вильнюса с требованием пенсий по 350 евро
Коротко и ясно: что может ожидать падающий белорусский рубль
«Не Лукашенко главная проблема Беларуси, а Халява»
Как криминальная хроника опровергает слова Кочановой о «некоррумпированной власти»
Дуров отреагировал. Фотофакт (плюс советы пользователям)
Карбалевич: «Сегодня для Лукашенко не то время, когда можно отвечать на неприятные вопросы»
Как Лукашенко вдруг «заметил» проблему, которую власти и создали десять лет тому
Почему перемены в Беларуси идут медленно: прав ли Макей?
Шендерович: «С приехалом вас, дорогие россияне. Продолжайте праздновать напоследок — взятие Крыма…»
Виталий Портников: Конец «гибридности»
Экономист назвал самое вредное и опасное заблуждение Лукашенко
История, которая может еще аукнуться, или «Поджог рейхстага» по-белорусски
Почему угасает белорусская деревня и кто ей в этом помогает
«Здесь страшно жить». Какой увидел страну белорус после 15 лет жизни в США
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Мимо вымени. Карикатура
Как 2018-й выглядит по версии Playboy
13 рецептов от Лукашенко, как питаться белорусам. В картинках
Клаудиа Шиффер и другие звездные любительницы загорать топлесс
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Политика
15.04.2018
Петр Гайдук
У главы Беларуси новое оправдание – вновь виноваты сами граждане

Встречаясь на минувшей неделе с представителями госСМИ, глава государства обронил довольно интересную фразу.

Фото с сайта ljob.ru

Рассуждая о возможностях системных изменений в стране и ставке на частную собственность, Александр Лукашенко стал оправдываться:

– Мне говорят: то, то, то – изменить. Вопрос не во мне. Если вы этого хотите, я приму решение за день. Вы этого хотите? Ладно, хотите. А вы к этому готовы? Вы это можете осуществить? Вы это выдержите или нет? Вопрос…

Вот так глава государства вышел на новый уровень в оправдании того, что, несмотря на кризисные явления в экономике, власти который год ничего не делают, чтобы изменить ситуацию.

Раньше аргумент заключался в нежелании белорусов что-то менять. Но спустя четверть века после распада СССР это оправдание все больше выглядит далеким от реальности. В стране выросло новое поколение, которое ментально готово к реформам и реальной рыночной экономике, и не понимает, почему страна вместо развития выбирает стагнацию.

Но глава государства продолжает гнуть свою линию, уже допуская, что настроения в обществе изменились. Как видим, теперь он примеряет на себя роль опытного руководителя, который уберегает граждан от ошибочного шага.

Боится, что в случае реформ страну ждет разруха? Или боится, что в этом случае его роль в государстве заметно снизится? Не исключено, что после преобразований в экономике в какой-то момент в стране поймут, что такой руководитель просто не нужен.

Вероятно, поэтому глава государства ежегодно приводит свои оправдания, а вместо необходимых и перезревших решений, предпочитает заниматься мелкими задачами вроде обсуждения с Путиным статуса белорусских хоккеистов в КХЛ.

Почему перемены в Беларуси идут медленно: прав ли Макей?

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:9)
Главное
«Чем же Россия решительно ответит на американское коварство? Это великолепно!»
У главы Беларуси новое оправдание – вновь виноваты сами граждане
Рецепт высоких результатов в спорте и сельском хозяйстве. Всего в одно слово
Куда девался белорусский нейтралитет?
БелАЭС: новый фронт потенциальных проблем
Куда исчезает Лукашенко в рабочие дни?
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY