Мужской поцелуй в советском стиле – от Сталина до Кебича. Фотофакт

Среди коммунистического руководства было принято прилюдно целоваться в губы во время торжественных встреч. После распада СССР некоторые выходцы из номенклатуры сохранили эту привычку, но сейчас она уже отмирает, пишет «Радыё Свабода».

Иосиф Сталин довольно скептически смотрит на летчика Валерия Чкалова, который готовится к поцелую в 1936 году.

Поцелуй Сталина и летчика Василия Молокова в 1937 году.

Солдаты Красной армии целуются после объявления победы над нацистской Германией. «Социалистический братский поцелуй» считался проявлением равенства, в отличие от обычая целовать руки во времена аристократии.

Никита Хрущев (третий слева) встречает космонавтов поцелуями.

Леонид Брежнев усовершенствовал искусство поцелуя. На этом фото он целуется в 1980 году в Крыму с Константином Черненко, который позже на короткое время стал руководителем СССР.

Знаменитый поцелуй Брежнева и лидера Германской Демократической Республики Эриха Хонеккера в 1979 году.

А здесь с Хонеккером целуется уже другой советский руководитель Михаил Горбачев.

Премьер-министр России Виктор Черномырдин (слева) и премьер-министр Беларуси Вячеслав Кебич целуются в правительственной машине в 1994 году во время визита Черномырдина в Минск.

Владимира Путина целует ветеран войны в 2005 году.