Латынина: «В Думу внесли очередной проект о бомбежке собственных граждан»

В ответ на американские санкции в Думу, как обычно, внесли очередной проект о бомбежке собственных граждан. Все положения этого документа прекрасны. Но об одном из них мне хочется сказать особенно, а именно: нам отныне патриотически разрешено воровать американские технологии.

Иллюстративное фото РИА «Новости»

«Чем же Россия решительно ответит на американское коварство? Это великолепно!»

Но Госдуму кто-то обманул. Приближенная к Кремлю бизнес-элита не способна воровать технологии. Она умеет воровать только бюджетные деньги.

В прошлом — да. В прошлом действительно вся советская промышленность была построена на воровстве технологий. Самой известной из которых была технология производства атомной бомбы.

Средства доставки к ней — своровали тоже. Первый советский стратегический бомбардировщик Ту-4 был сворован с американского бомбардировщика B-29 по причине того, что одна из этих машин после бомбардировки Японии приземлилась на Дальнем Востоке. Скопировали все, вплоть до отверстия под стаканчик из-под кока-колы, которой у советских пилотов не было. Копирование было столь рабским, что все детали считали не в сантиметрах, а в дюймах.

Советская серия компьютеров ЕС ЭВМ была скопирована, тютелька в тютельку, с машин компании IBM System/360 и System/370. Что, собственно, и предоставило нашим математикам и программистам неоценимые конкурентные возможности в 1980-х годах, когда они стали массово выезжать на Запад.

Тогда, в 1970-е годы, это обстоятельство казалось наглядным подтверждением несостоятельности советской плановой экономики. Несмотря на все Госпланы и Госснабы, несмотря на огромный научный потенциал, несмотря на тысячи НИИ и закрытых «почтовых ящиков», реальные советские технологии, как мирные, так и военные, были на 90% ворованными.

Социализм провозглашал себя передовой экономической системой, но на самом деле был способен только красть у капиталистов. И по определению не мог обогнать тех, у кого крал.

Теперь, когда у нас нет социализма, а есть клептократия, мы можем признать, что социалистический СССР был значительно — на порядок — более технически развит, чем нынешняя Россия. Тогда мы могли хотя бы воровать. Теперь — и того не можем.

В самом деле, ну прими Папуа — Новая Гвинея или Зимбабве закон о том, что ее народ может спокойно красть. Ракеты — у Элона Маска, чипы — у Intel, высокоскоростные поезда — у Hitachi — и что? Какие чипы они соорудят в соломенных хатках на Берегу Слоновой Кости?

Есть известная история про самый передовой, самый быстрый, движущийся со скоростью 431 км/час на магнитной подушке шанхайский Маглев. Технология эта была разработана Siemens еще в 90-х годах и 20 лет лежала без движения — дорого. К пекинской Олимпиаде ее купили китайцы и, чтобы потрясти мир, построили 19-мильную трассу, соединяющую шанхайский аэропорт с метро на окраине города. Поезд проходит эти 19 миль за 7 минут. Siemens продала технологию с одним условием: чтобы китайцы ее не украли и не сделали копии. Китайцы, естественно, ее украли. Siemens обиделась и собралась подавать в суд.

Тогда китайцы сказали: «В суд, вы, конечно, можете подать, но больше ни одного контракта в Китае вы не получите». Siemens передумала и в суд не подала. Что же до магнитной подушки, то она впоследствии вовсе не пригодилась: технологию сочли не дающей заметных преимуществ перед другими.

Так или иначе, мораль этой истории проста: Китай мог украсть технологию поездов на магнитной подушке, потому что у него были инженеры, способные в ней разобраться, и производственные мощности, способные ее воспроизвести.

А Буркина-Фасо ее не может украсть. Не потому, что граждане Буркина-Фасо являются совестливыми людьми, а потому, что они не обладают соответствующей технической базой.

Несколько лет назад мне довелось побывать в одной из лабораторий Applied Materials — компании, изготавливающей станки, которые потом печатают чипы. Это был Мир Будушего.

Я видела перед собой машины, способные напылить слой толщиной в один атом гафния. Я видела, как сделать так, чтобы атомы диффундировали в плату на половину длины волны лазера. Потом я побывала в одной из российских лабораторий, которые изготавливали чипы, в том числе для космоса. Как бы это помягче?

По сравнению с Applied Materials их там изготавливали с помощью кувалды.

Россия не нуждается в государственном законе, чтобы красть. Мы крадем все, что можем: авторские права, книги, сериалы, фильмы. Мы продаем нелицензированные DVD. Россия — самая пиратская страна из возможных. Однако — да, суперкомпьютеры мы не крадем. Мы не крадем поезда на магнитной подушке, томографы, нанотехнологии и лекарства. Даже когда мы покупаем соответствующие технологии, мы зачастую просто не можем их внедрить.

Еще раз — кто-то обманул Кремль и Госдуму. Мы, в отличие от Китая, больше не умеем красть западные технологии. Мы умеем красть только бюджет.