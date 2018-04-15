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15.04.2018
На начальника РОВД вызвали … наряд милиции

Странная история не так давно приключилась в Минске с начальником Октябрьского отдела внутренних дел Гомеля Геннадием Маджарой, утверждает «Белорусский партизан». На Гомельщине эта история уже успела обрасти слухами.

Рассказывают, что Геннадий Маджара вместе со своими коллегами из других областей приехал в Минск повысить профессиональную квалификацию. Днем зашел перекусить в одно из столичных кафе, перебрал с алкоголем и… стал вести себя настолько вызывающе, что работникам кафе пришлось нажать тревожную кнопку и вызвать наряд милиции, пишет «Белорусский партизан».

Сотрудники Департамента охраны доставили коллегу в вытрезвитель, утверждает ресурс. Правда, о том, что буянивший мужчина – их коллега, они узнали немного позже – Маджара был не в милицейской, а в гражданской форме.

Об инциденте доложили и министру внутренних дел Игорю Шуневичу. До милицейской пенсии Геннадию Маджаре оставалось около четырех лет.

Сейчас обязанности начальника Октябрьского РОВД исполняет первый заместитель начальника ОВД Сергей Воробьев. Вернется ли Геннадий Маджара в свой кабинет и останется ли служить в органах внутренних дел, видимо, станет известно в самое ближайшее время.

 
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