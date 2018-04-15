Белорусские подростки-школьники придумали себе странный вид досуга

Подростки-школьники после или вместо уроков уйму свободного времени они проводят в торговых центрах. На примере трагедии в Кемерове, унесшей более шестидесяти жизней, это особенно тревожно.

«Здесь у всех такая жизнь…»

— А что значит проводить время культурно? С родителями, что ли? — вопросом на вопрос отвечает пятнадцатилетняя Вика. — В тэцэшке у нас есть главный интерес — общение, разговоры, обсуждения. На улице шумно, холодно, скучно. В подъездах торчать сейчас не модно. Во дворе соседи на нервы действуют. Домой многие стесняются приглашать. Кто богатый — родители не разрешают водить друзей, чтобы не завидовали, а кто бедные — тем стыдно. А в торговом центре огромное пространство, много мест интересных, тепло. Когда мне нечего делать, я иду в ТЦ. Даже если не с кем, то иду одна. Здесь всегда можно встретить своих. Свои — это друзья, знакомые, те, кто первый раз приезжает… А если есть еще немного денег, жизнь вообще прекрасна. Здесь все равны, неважно, у кого какой доход, какой у твоей семьи статус.

— Но ведь там же надо что-то покупать?

— Можно купить пакетик чипсов или сухариков. Да никто ничего себе особо не покупает! Так, газировку время от времени, недорогое мороженое-рожок. И потом, все друг друга угощают. Когда у меня нет денег, меня друзья угощают, а потом — я их. А если не на что покупать, то мы просто так здесь сидим.

— И что делаете?

— Болтаем в основном. Музыку слушаем, в интернете можно посидеть, почти везде есть бесплатный Wi-Fi. В тэцэшке можно перезнакомиться с ребятами со всего города. Так что весело.

Вика рассказывает, что раньше увлекалась и рисованием, и музыкой, на плавание ходила, но потом все это ей надоело:

— Мама так составила расписание, что вплоть до седьмого класса у меня была занята буквально каждая минута. После школы я ходила на все эти кружки, плюс занималась с учительницей французского. Но потом родители мои развелись, я с мамой осталась жить, денег стало меньше. Сначала бросила язык, потом — бассейн. Музыку я еще пока кое-как тяну. Жалко бросать, все-таки пять лет уже «отбарабанила». А маме так спокойнее, ради нее вот и стараюсь. Здесь почти у всех такая жизнь: родители сами по себе, а мы — сами по себе… Надоело все это…

— А здесь, в торговом центре, не надоело?

— Нет!

Подруги Вики, Катя и Милана, ходят в этот большой молл в районе Национальной библиотеки буквально каждый день:

— Да просто пиццы иногда поесть и пошататься по магазинам. Покупаем что-нибудь редко, чаще просто меряем, делаем селфи в нарядах, потом размещаем в интернете. Может, захотим стать шопинг-консультантами….

— И не скучно вот так, день-деньской, в магазине?

— Дома скучно, в школе скучно, а здесь — всегда весело.

Действительно, ТЦ подменили собой Дома пионеров и Дворцы культуры, став постоянным местом встреч и отдыха молодежи. Сформировалась новая подростковая субкультура — с тусовками в ТЦ и своеобразными развлечениями. О массовости и популярности можно судить по группам «ВКонтакте», где подростки договариваются о встрече и решают, в какой торговый центр пойдут. Главная мотивация — нам необходимо пространство, где мы можем проводить время так, как хочется.

Место для хулиганского экстрима

Что касается детей из благополучных семей, то их родители могут запросто купить понравившуюся куртку или блузку, да и навороченный гаджет на день рождения подарить. Но есть и другие подростки, которые пробиваются в этой жизни сами. Для них изобилие абсолютно недоступных товаров — очень сильный раздражитель. Потрогать и примерить можно, а вот забрать… Тоже можно, оказывается.

— У нас на учете в комиссии по делам несовершеннолетних есть немало заядлых тэцэшников, — говорит старший лейтенант милиции Надежда Шимкович. — Воруют! В некоторых семьях воровство даже поощряется. Один мальчишка 14 лет регулярно выносил для папы с мамой водку из супермаркета. И не под мышкой, там хитрее план: он тихонько переливал пол-литра в бутылку из-под питьевой воды. Продавцы не разбирались, что там внутри бутылки. В ТЦ он и ел, и вещи брал. У него дома в шкафу половина одежды с дырками от магнитных чипов. Канцтоваров краденых столько обнаружили, что целый класс обеспечить можно!

Воришки действуют по правилу: зачем платить в магазине, если можно украсть. Свое «увлечение» молодые люди оправдывают по-разному: кто-то утверждает, что борется с несправедливо завышенными ценами, другие жалуются на нужду, но есть и такие, кто ворует ради острых ощущений, вынося из супермаркетов все, что могут вынести — от чупа-чупса до модного смартфона. Кстати, преуспевают в этом девочки. Ведь заподозрить милую барышню сложнее, чем мальчишку-подростка, шныряющего туда-сюда. Да и мотивы у них разные. Мальчишки воруют часто из-за подстрекательства, пресловутое «взять на слабо» до сих пор актуально. У юных девушек куда более меркантильные интересы: не только заполучить понравившуюся вещь, но и перепродать.

Если как следует изучить любую популярную у подростков социальную сеть, то можно наткнуться на предложение «купить вещи популярных брендов под заказ». Пишу одной такой предприимчивой барышне («Киса Алиса» — 15 лет. — авт.), получаю ответ: «Скидывайте фотку нужной вещи, размер и название марки. Через 3 дня я вам напишу, куда приезжать с деньгами. Цена стабильная — половина от цены на бирке». Понятно?

Натуральное воровство под заказ. Кстати, в интернете есть пошаговые инструкции, к примеру, «Как одеваться, когда идешь на дело», «Что говорить охране, если тебя поймали», «Как прятать лицо от камер слежения». За довольно скромный «прайс» там предлагают «открывашки» для магнитных ловушек, «глушилки» противокражных ворот. Кроме краж подростки подстрекают друг друга на разные шалости, например, перемешивать товары на вешалках и полках, просто от нечего делать ходить по магазинам и срывать бирки с одежды. «Что, не можешь? Значит, не крутой!» А крутым хочется быть больше всего на свете. К тому же, у подростков очень развито стадное чувство, а шалости могут стать опасными для жизни других людей.

Вот уже больше месяца киевляне стараются не ходить в магазины торговой сети «Ашан»: банды подростков крушат супермаркеты в разных районах города, нанося увечья покупателям и полицейским. Действуют по одной и той же схеме: сначала в магазин вбегают 20—25 девушек в возрасте 14—15 лет, которые начинают хаотично перемещаться по торговому залу, сметая товары с полок. Когда их останавливают сотрудники службы охраны, в магазин врывается компания юношей примерно такого же возраста, но в три раза больше по численности. Начинается настоящий погром. Подростки прыгают на спину охранникам, сбивают с ног покупателей. Через несколько минут банда исчезает…

У нас пока такого нет, но кто знает, что будет через год-два…

Торговый центр заменяет школу и семью

Детский и подростковый психолог Дарья Савченко рассказывает:

— Раньше говорили: учись хорошо, станешь человеком. Сейчас образование как социальный лифт окончательно утратило свою функцию. Зачем сидеть над книжками, если шансов поступить в вуз без денег нет? Родители говорят откровенно: «Не потянем». Понимаете, не ребенок не потянет высшее образование, а у семьи нет средств его учить. Ослаб родительский контроль за учебой, учителя махнули рукой. Родители смещаются с пьедестала и уступают место сверстникам.

И, кстати, о занятости второй половины дня. Именно насыщение внешкольного пространства является единственным ресурсом, способным отвлечь подростков от шатания по супермаркетам. Есть еще один грустный факт. Современная белорусская семья отличается своей нестабильностью. Стало больше конфликтных семей. Родители слишком заняты сейчас добыванием средств, не все могут обеспечить детям высокий уровень проживания. Вот и тянет подростков в мир блеска витрин супермаркетов, как в сказку. Никто не поможет «оторвать» от «красивой жизни» в ТЦ — ни угрозы, ни наказания, ни даже милиция. Надо попытаться изменить модель общения с собственным ребенком: уйти от назидания и стремиться к общению на равных.

Некоторые дети буквально пропадают в собственном мире, которым для них является торговый центр. В феврале нынешнего года в Минске пропали три школьницы 14—15 лет. После уроков они отправились в ТЦ «МОМО» по Партизанскому проспекту и домой не вернулись. Через сутки они нашлись. Девочки рассказали, что до закрытия гуляли в «МОМО», а потом ночевали в квартире у общей знакомой в Заводском районе, а на следующий день с самого утра снова отправились в торговый центр, где и были обнаружены сотрудниками милиции. Несколько дней назад в торговом центре GalleriaMinsk нашли столичную пятиклассницу, которую искали несколько дней. Примечательно, что девочка периодически звонила домой и просила ее не искать: она живет счастливо, весело, интересно…

Мы намеренно не говорим о безопасности в торговых центрах. Это отдельная тема. Но даже если подросткам постоянно говорить, что там их может поджидать опасность, тусоваться в ТЦ они не перестанут. Значит, как-то по-другому нужно их вытягивать оттуда.