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15.04.2018
Сивицкий: «Присутствие России не гарантирует безопасности. Мы должны сделать выводы»

Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий в разговоре с «Белсатом» – о том, как последствия ракетного удара по Сирии отразятся на Беларуси.

Арсений Сивицкий не сомневается, что последствия того, что происходит на Ближнем Востоке, безусловно ждут наш регион.

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«Так называемый сирийский кризис системно связан с украинским кризисом: и в первом, и во втором Россия принимает участие, и очевидно, что у России нет военных возможностей, чтобы ответить на этот удар по Сирии именно в Сирии. Скорее всего, ответ России будет асимметричный: не исключаю, что эскалация может начаться на Донбассе», – заявляет Арсений Сивицкий.

По мнению эксперта, «ответка» России вероятна на востоке Украины, потому что там нет проблем с логистикой и тыловым обеспечением, и, самое главное, отсутствует риск прямого конфликта с Соединенными Штатами.

Специалист обращает внимание, что в свою очередь эскалация конфликта на востоке Украины может серьезно повлиять на то, каким образом Россия будет давить на Беларусь – чтобы заставить поддержать российскую позицию по Украине или по отношениям с западными странами.

Сивицкий не исключает, что чем сложнее будет военно-политическая обстановка в нашем регионе, тем проще будет для России давить на Беларусь в деле размещения военных баз на нашей территории.

По словам Сивицкого, то, что российская сторона ничего не делала во время нанесения ударов, – очень серьезный сигнал для нас.

«Он говорит о том, что союз России с Сирией имеет асимметричный характер: если россиянам это не выгодно, они не будут вмешиваться в конфликт. Их военная группировка, которая располагается на территории Сирии – отнюдь не гарантия безопасности для Сирии и сирийского режима. Выводы из этого интересного кейса должна сделать белорусская сторона, которая официально является политическим союзником России. Это ничего не гарантирует практически», – добавил эксперт.

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