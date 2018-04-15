ОНТ показал любимые фотографии Лукашенко
На встрече с представителями госСМИ глава государства обмолвился о своих любимых фотографиях. В субботу их продемонстрировали в эфире ОНТ.
10 апреля Александр Лукашенко рассказал:
– Есть у меня несколько фотографий. Одна из фотографий, она черно-белая, – когда я только стал президентом. В клетчатом пиджаке, микрофоны, улыбающийся президент. Это у меня на Карла Маркса в комнате отдыха. Я ее сохранил, поставил в сторонке. Мне она очень нравится и ценна. Поскольку это после первых президентских выборов, после победы с журналистами разговор. Потом мне нравится фотография с малышом, когда я его учил в хоккей играть. Где мы вдвоем стоим. Он маленький такой, с клюшкой.
В субботу телеканал ОНТ показал те самые фотоснимки.
Три причины, почему Лукашенко еще долго может не захотеть приходить на БТ
Главное