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Общество
15.04.2018
Салiдарнасць
ОНТ показал любимые фотографии Лукашенко

На встрече с представителями госСМИ глава государства обмолвился о своих любимых фотографиях. В субботу их продемонстрировали в эфире ОНТ.

10 апреля Александр Лукашенко рассказал:

– Есть у меня несколько фотографий. Одна из фотографий, она черно-белая, – когда я только стал президентом. В клетчатом пиджаке, микрофоны, улыбающийся президент. Это у меня на Карла Маркса в комнате отдыха. Я ее сохранил, поставил в сторонке. Мне она очень нравится и ценна. Поскольку это после первых президентских выборов, после победы с журналистами разговор. Потом мне нравится фотография с малышом, когда я его учил в хоккей играть. Где мы вдвоем стоим. Он маленький такой, с клюшкой.

В субботу телеканал ОНТ показал те самые фотоснимки.

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