БелАЭС: новый фронт потенциальных проблем

Чем ближе день запуска первого реактора на БелАЭС в Островце, тем хуже политические отношения Вильнюса и Минска.

Обе стороны демонстративно понизили уровень коммуникации чиновников. И оказались в ситуации, при которой ожидать уступок друг другу не приходится.

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Конечно, ухудшение двусторонних отношений стало результатом совпадения многих факторов. И строительство АЭС тут лишь эпизод. Но этот эпизод имеет потенциал превратиться в бомбу. Не атомную, а политическую.

Дело в том, что одним из элементов обеспечения безопасности АЭС является ее защита с воздуха, которая обеспечивается как организационными мерами (введение зоны, закрытой для полетов), так и конструктивными (способность конструкции выдержать падение воздушного объекта). Говоря об Островце, стоит отметить, что безопасность атомного комплекса будет обеспечиваться в том числе и силами ПВО.

Изначально предполагалось, что в районе АЭС будет дислоцирована батарея зенитно-ракетных комплексов ТОР-М2Э, имеющая в своем составе 4 мобильные пусковые установки. Но в феврале 2018 года прозвучало, что для защиты АЭС выделят целый полк — 1146-й зенитный ракетный, на вооружении которого уже 4 батареи ТОРов, а к концу года прибавится 5-я.

Причина, по которой принято решение нарастить возможности ПВО в районе АЭС, неизвестна. Но напомню одну историю. Год назад, в апреле 2017-го, легкомоторный самолет залетел с территории Литвы в воздушное пространство Беларуси. И как раз в районе Островца. На нарушение воздушной границы в Минске отреагировали весьма остро, заявив, что у белорусской стороны было право на применение оружия по нарушителю.

Белорусско-литовская граница имеет сложную конфигурацию. Это служит причиной непредумышленных и кратковременных залетов судов легкомоторной авиации в воздушное пространство нашей страны. Ранее такие инциденты не оказывали заметного влияния на двусторонние отношения. Введение в строй БелАЭС приведет к ужесточению режима безопасности в районе станции.

В том числе и в воздушном пространстве. Что является распространенной международной практикой. И заявления белорусских генералов о возможности применения оружия по самолетам—нарушителям границы в районе Островца стали серьезным и конкретным предупреждением.

Кроме того, стоит помнить, что Островецкая АЭС лично для Лукашенко не только экономический, но и знаковый, имиджевый проект. А это делает жесткие меры в отношении любого нарушителя режима безопасности электростанции практически неизбежными. Тем более, что безнаказанное нарушение воздушной границы в районе АЭС может спровоцировать обвинения Минска со стороны России в «дырявости» белорусской системы ПВО.

А это реанимирует идею размещения российской авиабазы в Беларуси. И осложнит отношения Минска уже с Западом в целом и с Украиной — в частности.

Применение оружия по очередному нарушителю воздушной границы Беларуси и Литвы спровоцирует острый кризис в двусторонних отношениях. Они и так не вселяют оптимизма. Например, прошлогодний инцидент белорусские военные склонны рассматривать в качестве умышленной провокации. И в частных беседах выражают готовность реагировать жестко. Если, конечно, на это будет политическая воля руководства страны.

В этих условиях с целью недопущения осложнений в будущем военные Беларуси и Литвы должны работать сообща по выработке и мер доверия, и повышения безопасности использования воздушного пространства. Проблема в том, что условия для взаимодействия военных создают политики.

А как было сказано выше, с обеих сторон желания договариваться не просматривается: литовские политики выдвигают заведомо невыполнимые требования отказа Беларуси от введения в строй АЭС; белорусские чиновники в ответ совершают демарши против литовских коллег.

БелАЭС, конечно, будет введена в строй. Проект стоимостью 11 млрд долларов просто взять и закрыть невозможно. Станция строится на кредитные деньги, которые АЭС должна отрабатывать. Судя по запланированному усилению воздушного «щита» в районе АЭС, белорусские власти опасаются провокаций над объектом. И готовятся их жестко пресекать.

Власти Литвы, в свою очередь, стремятся доказать опасность БелАЭС. Для этого литовской стороной проводится активная работа, первым результатом которой стал отказ соседних стран ЕС от импорта электроэнергии из Беларуси. Официальный Вильнюс пытается задействовать политические инструменты в рамках Евросоюза с целью принудить Минск пойти на то, на что он однозначно не пойдет (закрытие проекта АЭС).

Ситуация патовая. Хуже того, ею могут попытаться воспользоваться третьи силы в своих интересах, спровоцировав белорусских военных на применение оружия по гражданскому самолету. Например, повторив «плюшевый десант» образца июля 2012 года. Только в этот раз над Островцом. Так что БелАЭС — объект опасный не только экологически, но и политически.