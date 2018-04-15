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15.04.2018
«Проявление совести человечества». Как на авиаудар по Сирии отреагировали в России и Европе

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по ряду объектов в Сирии, власти которой, по утверждению западных стран, 7 апреля устроили химическую атаку с десятками жертв среди мирных жителей.

Россия, называющая сообщения о применении химического оружия провокацией, осудила действия западных союзников. «Медуза» собрала реакции политиков из разных стран.

Здание НИИ на севере Дамаска, разрушенное в результате ракетного удара 14 апреля. Фото AFP

Владимир Путин, президент России

Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом.

Нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений. История расставит все по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией.

(цитата по сайту Кремля)

МИД России

Эта рассчитанная на устрашение акция предпринята под абсолютно надуманным предлогом якобы использования сирийскими властями химического оружия в г. Думе 7 апреля. Проигнорированы представленные сирийским правительством и российской стороной факты, свидетельствующие о том, что там была устроена преднамеренная циничная инсценировка. <…> Есть все основания полагать, что целью нападения было воспрепятствование работе инспекторов ОЗХО.

(цитата по сайту ведомства)

Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ

США вовлекают мир в войну. Их необходимо остановить.

(цитата по агентству «Интерфакс»)

Башар Асад, президент Сирии

Эта агрессия стала результатом того, что поддерживающие терроризм западные колониальные державы осознали, что потеряли контроль и доверие со стороны своих народов и мира. Эта агрессия только усилит решимость сирийского народа продолжить борьбу и сокрушит терроризм на каждом дюйме территории Сирии.

(источник: агентство Sana)

Аятолла Али Хаменеи, верховный лидер Ирана

Этот удар по Сирии — преступление. Я объявляю, что лидеры США, Франции и Великобритании — преступники и совершили преступление.

(источник: агентство Fars)

МИД Турции

Выражаем удовлетворение проведенной в Сирии операцией США, Великобритании и Франции в ответ на химическую атаку в Думе, где погибло много мирных жителей. Есть серьезные подозрения, что эту атаку совершил сирийский режим. Использование оружия массового поражения, включая химическое, — это преступление против человечности. <…> Эта операция против сирийского режима стала проявлением совести человечества.

(цитата по РИА Новости)

МИД Китая

Любое одностороннее действие военных, совершенное без одобрения Совбеза ООН, противоречит цели и принципам устава ООН, нарушает международное право и базовые нормы международных отношений и только усложнит сирийскую проблему.

(источник: агентство Xinhua)

Ангела Меркель, канцлер Германии

Военная операция была необходимым и уместным шагом для того, чтобы сохранить эффективность международного бойкота химоружия и предостеречь сирийский режим от новых нарушений. <…> Мы поддерживаем решение наших американских, британских и французских союзников, которые, будучи постоянными членами Совета Безопасности ООН, таким образом берут на себя ответственность.

(цитата по Deutsche Welle)

Дональд Туск, председатель Европейского совета

Удары США, Франции и Великобритании дают понять, что сирийский режим вместе с Россией и Ираном не могут продолжать создавать эту трагедию, по крайней мере безнаказанно. Евросоюз будет поддерживать своих союзников на стороне правосудия.

(источник: твиттер Дональда Туска)

Йенс Столтенберг, генсекретарь НАТО

Я поддерживаю действия США, Великобритании и Франции против объектов программы химического оружия сирийского режима. Она снизит возможности режима для дальнейших атак на сирийский народ с помощью химического оружия.

(источник: сайт НАТО)

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании

Мы сочли правильным и законным задействовать вооруженные силы вместе с нашими ближайшими союзниками, чтобы облегчить дальнейшие страдания людей, нанеся удар по возможности сирийского режима использовать химическое оружие.

(источник: The Guardian)

Джереми Корбин, лидер оппозиции в британском парламенте

Когда какая-нибудь страна в одностороннем порядке принимает меры без законного обоснования, это поощряет другие страны действовать так же и мешает нам жаловаться на такие действия. <…> Мэй сказала, что бомбардировка этих объектов предотвратит использование химоружия в будущем. На это можно ответить, что инспекторы [ОЗХО] как раз были в пути, чтобы проверить, использовалось ли оно.

(источник: The Guardian)

Дональд Трамп, президент США

Идеально выполненный удар вчера вечером. Спасибо Франции и Великобритании за их мудрость и военную мощь. Лучший результат из возможных. Миссия выполнена!

(источник: твиттер Дональда Трампа)

 
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