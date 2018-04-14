Два кинжальных удара: БАТЭ нанес поражение брестскому «Динамо»

14 апреля сыграны три матча 3-го тура чемпионата Беларуси по футболу.
Неман – Днепр – 0:0
Гости во втором тайме не реализовали пенальти. Могилевчане потеряли первые очки в нынешнем чемпионате.
Благодаря этому БАТЭ получил шанс стать единоличным лидером. Но для этого надо было обыграть принципиального соперника.
БАТЭ – Динамо Бр – 2:0 (Гордейчук, 49, Иванич, 69)
Это был первый в нынешнем сезоне матч, в котором чемпион по-настоящему впечатлил. Борисовчане имели очевидный перевес в игровой мощи, а оба гола забили за счет хитрости.
Сначала Александр Филипович обокрал экс-борисовчанина Павла Нехайчика и переадресовал мяч Михаилу Гордейчуку, который нанес филигранно точный удар – 1:0. Это был первый кинжальный выпад.
Фото fcbate.by
Второй последовал спустя 20 минут. Игорь Стасевич усыпил бдительность соперников, сделав вид, что будет долго готовиться к исполнению штрафного. Но, как только Мирко Иванич совершил рывок, партнер мгновенно отправил его на свидание с Александром Гутором. Бывший голкипер БАТЭ Александр Гутор, ныне защищающий цвета брестчан, удар серба парировал, но неудачно – мяч всё же закатился в сетку.
«Динамо» пыталось огрызнуться, но все его атакующие поползновения четко пресекались обороной борисовчан. Тренер гостей Радослав Латал после матча признал, что БАТЭ победил заслуженно.
И еще одна деталь: на поле вышел Александр Глеб, который свой предыдущий матч сыграл 348 дней назад. И, несмотря на столь длительный простой, в отведенные ему 20 минут выглядел вполне прилично.
Ислочь – Торпедо-БелАЗ – 0:0
Эта игра подходила под определение «скука смертная».
Турнирная таблица на данный момент выглядит так:
1.БАТЭ – 9 (после 3 матчей)
2.Витебск – 7 (3)
3.Днепр – 7 (3)
4. Слуцк – 5 (3)
5-6.Динамо Мн – 4 (2)
5-6.Торпедо – 4 (2)
7.Торпедо-БелАЗ – 4 (3)
8.Динамо Бр – 4 (3)
9.Неман – 3 (3)
10.Ислочь – 3 (3)
11.Гомель – 1 (2)
12.Шахтер – 1 (3)
13.Минск – 1 (2)
14.Луч – 1 (3)
15.Городея – 0 (2)
16.Смолевичи – 0 (2)
15 апреля состоятся заключительные матчи третьего тура:
Смолевичи – Минск
Гомель – Торпедо
Городея – Динамо Мн