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14.04.2018
Михаил Миронович
Два кинжальных удара: БАТЭ нанес поражение брестскому «Динамо»

14 апреля сыграны три матча 3-го тура чемпионата Беларуси по футболу.

Неман – Днепр – 0:0

Гости во втором тайме не реализовали пенальти. Могилевчане потеряли первые очки в нынешнем чемпионате.

Благодаря этому БАТЭ получил шанс стать единоличным лидером. Но для этого надо было обыграть принципиального соперника.

БАТЭ – Динамо Бр – 2:0 (Гордейчук, 49, Иванич, 69)

Это был первый в нынешнем сезоне матч, в котором чемпион по-настоящему впечатлил. Борисовчане имели очевидный перевес в игровой мощи, а оба гола забили за счет хитрости.

Сначала Александр Филипович обокрал экс-борисовчанина Павла Нехайчика и переадресовал мяч Михаилу Гордейчуку, который нанес филигранно точный удар – 1:0. Это был первый кинжальный выпад.

Фото fcbate.by

Второй последовал спустя 20 минут. Игорь Стасевич усыпил бдительность соперников, сделав вид, что будет долго готовиться к исполнению штрафного. Но, как только Мирко Иванич совершил рывок, партнер мгновенно отправил его  на свидание с Александром Гутором. Бывший голкипер БАТЭ Александр Гутор, ныне защищающий цвета брестчан, удар серба парировал, но неудачно – мяч всё же закатился в сетку.

«Динамо» пыталось огрызнуться, но все его атакующие поползновения четко пресекались обороной борисовчан. Тренер гостей Радослав Латал после матча признал, что БАТЭ победил заслуженно.

И еще одна деталь: на поле вышел Александр Глеб, который свой предыдущий матч сыграл 348 дней назад. И, несмотря на столь длительный простой, в отведенные ему 20 минут выглядел вполне прилично.

Ислочь – Торпедо-БелАЗ – 0:0

Эта игра подходила под определение «скука смертная».

Турнирная таблица на данный момент выглядит так:

1.БАТЭ – 9 (после 3 матчей)

2.Витебск – 7 (3)

3.Днепр – 7 (3)

4. Слуцк – 5 (3)

5-6.Динамо Мн – 4 (2)

5-6.Торпедо – 4 (2)

7.Торпедо-БелАЗ – 4 (3)

8.Динамо Бр – 4 (3)

9.Неман – 3 (3)

10.Ислочь – 3 (3)

11.Гомель – 1 (2)

12.Шахтер – 1 (3)

13.Минск – 1 (2)

14.Луч – 1 (3)

15.Городея – 0 (2)

16.Смолевичи – 0 (2)

15 апреля состоятся заключительные матчи третьего тура:

Смолевичи – Минск

Гомель – Торпедо

Городея – Динамо Мн

 
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