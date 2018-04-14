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14.04.2018
Вероника Белова
Рецепт высоких результатов в спорте и сельском хозяйстве. Всего в одно слово

Показываем на примерах.

На недавнем совещании Александр Лукашенко поручил губернаторам областей заняться развитием спорта точно так же, как и посевной.

– Это их хлеб и работа. Точно так, как посевная кампания, точно так и спорт, которому мы должны уделять серьезное внимание, – заявил глава Беларуси.

И потребовал определить критерии, чтобы каждая область продемонстрировала себя в летних и зимних видах спорта, пообещав «дать оценку работе губернаторов».

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Как вы думаете, поможет ли это спортивным результатам? Ответ: ровно настолько, насколько опека губернаторов под предводительством Александра Григорьевича помогла сельскому хозяйству. То есть, никак!

И все потому, что для высоких результатов, как в спорте, так и в других областях, есть один замечательный рецепт, о котором белорусские власти и слыхом не слыхивали.

Его секрет лучше всего виден на примере тех стран, которые, в отличие от Беларуси, могут похвастать своими достижениями.

Взять, например, Норвегию, которая на минувших зимних Олимпийских играх стала медальным призером, завоевав 14 золотых, столько же серебряных и 11 бронзовых медалей. Вы думаете, это произошло потому, что король Норвегии Харальд V лично разработал для спортсменов наилучшее меню? Или, может, оттого, что властям фюльке (округи в Норвегии) сбросили сверху разнарядку, сколько им воспитать в районе олимпийских чемпионов?

Нет. Талант в Норвегии пробивается сам, никто его там не выращивает. Стипендию от государства получают только спортсмены мирового уровня, их около 250, на всю страну, остальные живут на спонсорскую помощь. Государство же вовсе не участвует в самой системе спорта. В Норвегии полностью клубная система, которая существует за счет спонсоров, членских взносов и проведения крупных соревнований.

Государство только строит спортивные объекты и дает возможности для доступности спорта. В тот же олимпийский Лиллехаммер любой может приехать и потренироваться по трассам мирового уровня абсолютно бесплатно. В Норвегии спортивные объекты действительно построены для людей, а не для показухи. В отличие от Беларуси.

Что же касается вверенного в руки белорусских губернаторов сельского хозяйства, то и тут Лукашенко стоило бы перенять рецепт зарубежных коллег. Естественно, сравнивать Беларусь с Аргентиной, Бразилией, Турцией и другими мировыми лидерами было бы неправильно. В таком климате, думается, даже у наших властей не удалось бы выйти в минус. Но вот сравнить с Польшей будет вполне корректно.

Что же такого сделала Польша, что позволило ее сельскому хозяйству стать одним из самых конкурентоспособных в мире? Ответ простой: людям дали возможность самостоятельно распоряжаться на земле. Польским аграриям президент не рассказывает, где копать силосную яму, а губернатор не указывает, что и сколько сеять. В результате в Польше хоть отбавляй желающих работать на земле — более 2 миллионов фермеров.

Да, государство оказывает им поддержку. Но тратятся деньги не для того, чтобы пристроить к одному комбайнеру шесть проверяющих, включая КГБ. А для того, чтобы помочь фермеру закупить новую технику, подвести дороги к полю, внедрить новые сорта. А тамошние губернаторы вообще посевными-уборочными не занимаются. И как видите, аграрии справляются.

В этом и есть единственный рецепт, который может сделать эффективным и сельское хозяйство, и спорт, и много-много других отраслей в нашей стране. Именно его следует взять на вооружение всем нашим начальникам, включая самого главного. И укладывается он всего в одно слово. Отстаньте!

 
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