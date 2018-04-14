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Спорт
14.04.2018
Салiдарнасць
Тренер сборной Беларуси: «Засыпаю в кошмаре»

Главный тренер минской «Юности» Михаил Захаров, также известный как партнер Александра Лукашенко по хоккейной площадке, ныне входит в тренерский штаб сборной Беларуси. Из-за этого специалист потерял покой и сон.

– Сейчас больше думаю о чемпионате мира, который будет у нас в 2021-м году. Думаю о том, кто вратарем будет? Кто будет голы забивать? Кто будет на 5-4 играть? Каждый день думаю. Засыпаю в кошмаре, – заявил Захаров в эфире «Беларусь-1». – Вот вы мне скажите, кто сегодня первый вратарь сборной? У нас сегодня никто не знает, кто первый вратарь. Его нету! У нас второго нету.

У нас есть третьи вратари. Их три или четыре. Это между нами. Уровня Коваля, Щебланова или Шумидуба – нету. Таких вратарей нету. Обижайтесь или нет, ребята. Но таких вратарей не-ту!

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