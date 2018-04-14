«Я думал, разнесут страну»: Лукашенко объяснил, зачем возглавил НОК

На совещании по вопросам развития зимних видов спорта Александр Лукашенко вернулся к событиям давно минувших дней и рассказал, почему решил сам стать президентом Национального олимпийского комитета.

– Когда Владимир Рыженков (первый президент НОК Беларуси – прим.ред.)ушел от нас (в декабре 1996-го – прим.ред.), тут такая драка развернулась. Я думал, разнесут страну.

Все специалисты, все профессионалы… Друг за друга уцепились, начали грызть за должности и прочее.

Я вынужден был сказать: президентом НОК буду я. Удалось потушить эту драку и все поставить на места. Никакого бы спорта не было. Вот откуда появился президент здесь. А потом я подумал, что это будет моя общественная нагрузка…