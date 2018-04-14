«Андруха! Ты ж дэпутат! Памаги!» Дмитриев рассказал об удивительном звонке от избирателя

Забавную историю политик опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

«— Андруха! Ты ж дэпутат! Памаги! — прокричал мне незнакомый голос в трубке.

— Добрый день, а что у вас случилось?

— Корове не дают землю пасцися. Ну как так! Сам понимаешь! Помаги, мы за тебя галасавали. Нам без каровы не жить.

— Кто не дает и где раньше был выпас?

— Раньше нигдзе. Мы купили вот. А нам говорят, идите за 7 км. Кто туда пойдет, сами там пусть траву сваю едят. Земли навалам, а им жалко. Повлияй, как депутат.

— Повлияю, но я не депутат.

— Як эта, мы ж галасавали за тебя. Все.

— Ну, вот так у нас бывает. Голосовали все, а выбрали другого.

— Што ж яны дзелают. Ни земли для каровы, ни табе не дали депутатам. Видишь какие! (....)»