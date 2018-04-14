«Где папа, никто не знает». Куда исчез уволенный за прогулы глава Гомельского райисполкома?

Где сейчас «гуляет» Александр Ситница, не знает даже его семья.

Информация о пропаже председателя Гомельского райисполкома появилась на днях, после того как его имя исчезло на официальном сайте учреждения.

Куда подевался Александр Ситница, попыталась выяснить и БЕЛТА.

— В соответствии с распоряжением председателя Гомельского облисполкома с 12 апреля 2018 года Ситница А.М. освобожден от занимаемой должности за грубое нарушение своих трудовых обязанностей (прогулы), — прокомментировали в пресс-службе Гомельского облисполкома.

Однако где сейчас «гуляет» экс-председатель так и осталось загадкой.

TUT.BY попытался разыскать чиновника дома в Новобелице.

— Мама с сотрудниками органов, — заявил с порога сын пропавшего чиновника Вадим. — Вчера пришла повестка явиться. Хотя к нам и так уже неделю ходят. Вот мама уехала, а нам только что принесли акт о выселении… Ну это ведь не наш дом, а служебный. Вот прислали постановление освободить в трехдневный срок.

Он рассказал, что семя возвращается в свою прежнюю квартиру.

— Где папа, никто не знает, и я тоже, — заявил Вадим. — Я читал, что пишут об отце, но все эти версии — просто ерунда. По поводу суицида — вообще бред, не мог он этого сделать. Он бы нас не бросил никогда. И еще хочу сказать, если кому-то интересно, что мы всегда жили на свои кровные. Они ничего не найдут. Думаю, даже если будет суд, его оправдают.

Между тем на вопрос, задержан ли его отец, он отметил: «Я ничего не знаю». По его словам, отец дома о работе вообще не говорил.

Стало также известно, что сегодня жена чиновника Светлана Ситница написала заявление об увольнении по собственному желанию. В санатории «Ченки» она долгое время работала медсестрой.

Напомним, ранее появилась информации, что Александр Ситница задержан правоохранительными органами. Местный интернет-ресурс «Сильные новости» пишет, что в начале прошлой недели в отношении председателя Гомельского райисполкома силовые структуры начали проверку на предмет возможной коррупционной деятельности. Однако никаких уголовных дел пока заведено не было — речь шла только о проверке. Но практически сразу после ее начала Александр Ситница и перестал появляться на работе и выходить на связь.

В областном управлении и центральном аппарате Следственного комитета уголовного дела в отношении Ситницы нет.

В УВД Гомельской области сказали, что им ничего неизвестно о бывшем руководителе райисполкома.

Пока получить комментарий в КГБ не удалось.

Александр Ситница возглавлял Гомельский райисполком с 2009 года.