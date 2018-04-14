В Гродно нашли клад. Фотофакт

В центре Гродно нашли клад — больше трех десятков золотых монет и украшений. Клад нашли рабочие, когда разбирали кровлю в старом здании по улице 2-й Рабочей.

Ценности были в небольшой коробочке. Рабочий Владимир Страхович, который открыл этот ящик, чрезвычайно удивился и сообщил о находке своему руководству. На место вызвали милицию и сотрудников из музея, сообщает БЕЛТА.

Как выяснилось, 30 монет были XVIII-XIX веков, а еще там насчитали более 10 различных украшений — кольца, цепочки, а также документы, в том числе закладные начала XX века. Стоимость клада пока не определена, специалисты изучают находку, но это крупнейший клад из найденных в Гродно за последнее время.

Здание по улице 2-й Рабочей — 1894 года постройки, ранее здесь жили состоятельные люди.

— Конечно, начиная работы, шутили, что может повезет и найдем клад. Но всерьез об этом не думали, — отметил собственник здания, который приобрел дом два года назад на аукционе, Олег Разин.

Положенные 25%, если клад окажется ценным, планируется вложить в развитие медцентра.