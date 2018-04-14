После обеда в детском саду Минского района малыши оказались в больнице. Винят огурцы

Всего к медикам обратилось восемь человек.

ЧП случилось в детском саду в деревне Вишневка Минского района 12 апреля. После обеда восемь детей почувствовали себя плохо. Некоторые из них были госпитализированы в инфекционную больницу.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, всего к медикам обратились восемь человек. С предварительным инфекционным диагнозом было пять воспитанников детского сада.

— У двоих из них вчера вечером с учетом общеклинических анализов, объективного статуса диагноз был изменен на неинфекционный. То есть с инфекционным диагнозом — острый гастроэнтерит — из обратившихся осталось три человека, — заявили БЕЛТА в пресс-службе.

Один ребенок сейчас находится в инфекционной больнице, его состояние удовлетворительное. Еще двое деток на амбулаторном лечении, их состояние также удовлетворительное.

— Ситуация спокойная. Новых обращений со вчерашнего дня не зарегистрировано, — добавили в пресс-службе. Санитарные службы выясняют, что стало причиной недомогания воспитанников.

В Вишневском детском саду от комментариев воздержались.

— Отвечая на вопрос о том, кто что ел, все указали на огурцы, но это не факт, что именно они стали причиной такого состояния, — отметил TUT.BY исполняющий обязанности главного государственного санитарного врача Минского района Владимир Долгопол.

По его словам, специалисты во время проверки смотрят, как в саду работает пищеблок, какое у него санитарное состояние, изучают пробы воды и продуктов.

Только по результатам проверки санэпидемслужбы можно будет точно сказать, из-за чего детям стало плохо.