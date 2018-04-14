Шапиро объяснил, почему нельзя корить белорусских хоккеистов за их зарплаты

Председатель Федерации хоккея Беларуси Семен Шапиро рассказал о том, что с нового сезона зарплаты хоккеистам белорусской экстралиги будут урезаны в два раза.

По его словам, в клубе дивизиона «А» экстралиги месячный фонд зарплаты будет составлять 100 тысяч белорусских рублей (около 50 тысяч долларов). А максимальная зарплата одного хоккеиста не должна превышать 3 тысячи долларов. Минимальная — 150 долларов, сообщает TUT.BY.

Шапиро также обратился к журналистам и болельщикам, которые часто обсуждают зарплаты хоккеистов.

— Уважаемые коллеги! Когда мы считаем деньги хоккеистов, хотел бы высказаться в этом плане. Да, конечно, эти деньги выше, чем средние зарплаты по стране. И очень многие люди, которые не знают специфики хоккея и очень далеки от этого, не понимают, что это не такие уж большие деньги.

Ведь родители этих ребят-хоккеистов 10 лет возили за ними баулы с экипировкой, ездили с ними на соревнования, тратили на это свои деньги, сами покупали форму (а это от 500 до 1000 долларов за комплект). Они вложили в развитие этого хоккеиста огромнейшие деньги. Эти ребята ложатся под шайбу, играют от 50 до 90 матчей в год, проводят полжизни в автобусе, получают множество травм, очень многие потом имеют серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому когда мы говорим о зарплате в 2 тысячи — поверьте, это в разы меньше, чем было вчера и позавчера, и заметно меньше, чем во многих других лигах.

Так что не надо сталкивать лбами хоккеистов и болельщиков. Или вот еще такая деталь: сегодня в хоккее у нас около 5200 детей. Из них ежегодно в клубы приходят около 10−20, а в остальном, получается, родители потратили огромные деньги, но их дети так и не стали профессиональными игроками, — сказал Семен Шапиро.