«И Щуку бросили — в реку!» Юрий Зиссер — о поправках в закон о СМИ

Белорусские медиа уже привыкли, что каждый раз за год-два до президентских выборов у государства почему-то возникает необходимость в очередном ужесточении отечественного закона о СМИ, который и без того является одним из самых жестких в мире.

Юрий Зиссер, председатель общего собрания участников ООО «Тут Бай Медиа» и ООО «Надежные программы». Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, в большинстве стран мира регистрация СМИ отсутствует как таковая. ООН еще в 2003 году признала регистрацию печатных СМИ противоречащей свободе слова. Регистрация СМИ также противоречит статье 10 Европейской конвенции о защите прав человека.

Конечно, мы не Европа, нам их варварские законы не писаны, но все имеет свои пределы. Например, нигде в мире законы не диктуют собственникам медиа требования к квалификации и стажу главного редактора, форме собственности и по выбору занимаемого помещения. Это — вопросы собственника. Однако в нашем законе все эти и многие другие надуманные требования фигурируют применительно к СМИ, что ударит прежде всего по региональным и небольшим сайтам, работающим как ИП или из дома.

Идея уравнять в правах и обязанностях традиционные СМИ и интернет-медиа справедлива. Непонятно только, почему это нужно делать путем ужесточения регулирования интернет-медиа, а не наоборот — полным или частичным снятием уже существующих избыточных требований к традиционным СМИ.

Неужели, облегчив или — о ужас! — отменив регистрацию СМИ вовсе, мы получим хаос? Нет, конечно, потому что существующее законодательство уже и так регулирует ответственность СМИ. Что дальше ужесточать, когда уже много лет любой сайт может быть законным образом заблокирован в Беларуси в течение минут без суда и все мы многократно были тому свидетелями? Зачем дублировать существующую норму-«дубину» о блокировке еще и в законе о СМИ?

То же касается ненадлежащей рекламы, поскольку соответствующая норма давно содержится в законодательстве о рекламе, да и многого другого. Многие нормативные акты дублируют друг друга. А потом удивляемся, что после принятия декрета № 8 «О развитии цифровой экономики» предстоит скорректировать около 500 (!) действующих нормативных актов, что может занять около пяти лет.

В проекте закона игнорируются безграничность интернета и скромный масштаб Байнета. Бессмысленно блокировать или удалять информацию, которую можно быстро найти на других сайтах, а тем более лишать регистрации медиа, которые допустили ее публикацию. Предположим, в одной из зарубежных (а отечественных не существует) социальных сетей или поисковых машин появится сообщение, нарушающее законы Республики Беларусь (или не понравившееся чиновнику, надзирающему за исполнением законов). Но мы не можем заблокировать «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс», Mail.Ru, Google, Facebook в обозримом будущем как минимум по политическим причинам.

Да и какая польза от интернета без поиска, почты, мессенджеров? Мы же не Россия и не Китай, где есть собственные сервисы. Получается, регулирование де-факто распространяется только на белорусские сайты, что ставит их в худшие условия по отношению к зарубежным ресурсам.

Говоря о блокировке зарубежных сайтов, уместно вспомнить о том, что в Украине после введения фильтрации крупных российских сайтов до 20% зарубежного трафика — странное дело — теперь приходит в Украину из Голландии через голландские прокси-серверы.

Кстати, о блокировке без суда. Безусловно, если появится сообщение террористического характера или объявление о продаже наркотиков или оружия, такой сайт (или соответствующие страницы) должны быть немедленно заблокированы. Однако если вопрос менее срочен, необходимость блокировки (как и разблокировки) должен решать суд. На свежем примере с ключами от мессенджера Telegram мы видели, что даже в России вопросы блокировки решаются в судебном порядке. Однако в проекте белорусского закона судебный порядок блокировки и даже разблокировки не предусматривается вовсе.

Все мы: и рядовые пользователи, и чиновники, и даже автор этой статьи — страдаем от мнений на форумах и в социальных сетях. Зачастую пользователи несправедливы и грубы, даже когда их мнения формально соответствуют правилам модерации. Острое словцо нас ранит. Приходится пить валидол и плевать на то, что пишут, раз уж нас вообще интересует чужое мнение. Тем не менее автор этой статьи полагает, что необходимость и порядок идентификации пользователей должен определять не закон, а сами интернет-площадки. Иначе получится, что белорусы на отечественных сайтах обязаны проходить идентификацию по законам Республики Беларусь, а на зарубежных сайтах такая идентификация производится по законам той страны, где находится сервис и где никого особо не волнует, что и о ком пишут белорусские пользователи. На ум приходит лишь строка из басни Крылова, ставшая названием этой статьи.

Неужели наша страна настолько соскучилась по возвращению на давно забытое почетное место во всемирном списке врагов интернета? А потом хотим стать ИТ-страной и всемирным центром блокчейна и криптовалют?