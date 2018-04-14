Жаргон российских чиновников: портрет, настоящий, войти в ххх…

Пожалуй, самый пугающий словарь.
А
агрессировать – проявлять агрессию в момент публичного выступления.
алкогольщик (водочник, пивник) – бизнесмен, зарабатывающий на производстве и сбыте спиртных напитков.
Б
бодать, бодаться – вести борьбу с равноценным конкурентом по служебному цеху.
брюссельский обком – бюрократы из основных общеевропейских политических институций.
букироваться – выделить свое время для встречи.
бизнесы – коммерсанты.
В
вылежаться – отсрочить организационное решение («бумага должна вылежаться»).
войти в ххх – заполучить негласное влияние или получить официальное управление над предприятием ХХХ.
Г
гости – люди из компетентных проверяющих органов, интересующиеся определенным ведомством.
З
забор – насильственное изъятие бизнеса.
занос – разовая операция доставки взятки коррупционеру.
К
кошмарист – неудобный переговорщик, «тяжелый» партнер.
Л
лпр – лицо, принимающее решение.
лук – «Лукойл».
М
месячные – регулярная проверка контролирующих органов.
Н
налог – откат чиновника вышестоящему боссу за то, что тот не препятствует ему брать взятки.
настоящий – Игорь Сечин.
недоблокадник – житель блокадного Ленинграда, проживший в блокадном городе менее 120 дней и имеющий чуть меньше прав, чем «блокадник обыкновенный».
О
отъесть – заполучить часть выручки от сделки, обычно незаслуженно.
официал – государственный служащий.
П
пассажиры – малый бизнес.
пенсы – пенсионеры.
перформанс – деятельность, качество работы, показатели.
пилить активы – договариваться с заинтересованными лицами о разделе какого-либо бизнеса (обычно предприятия-банкрота или предприятия, захваченного в результате недружественного поглощения).
позитивить – приукрашивать сложившуюся ситуацию.
портрет – Владимир Путин.
пошло движение по ххх – бизнесом корпорации ХХХ начали интересоваться карающие органы.
прачечная – небольшой «близкий» банк, занимающийся серыми схемами.
предпосылки – ожидаемые финансовые средства для приобретения чего-либо.
прокладка – компания, созданная для прогона денежных средств.
Р
рая – РАО «ЕЭС России». То есть Единая энергетическая система страны.
С
светиться – афишировать связи.
семеныч – Сергей Собянин.
сесть на поток – распределять денежный поток предприятия.
Т
танки – ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
твердануть заявку – подтвердить заявку.
телик – ПАО «Ростелеком».
торт – взятка.
тусовать кого-либо – поддерживать неформальное общение с нужным бизнесменом.
У
усушка – утечка денежных средств.
Ф
фонарик, помойка – фирма-однодневка.
форшмак – плохо сформулированная госзакупка.
Ч
чевэкашник – сотрудник ЧВК (частной военной компании), нанятый частной фирмой военный специалист.
Ш
шевеление – инициативный процесс по запуску какого-либо официального проекта.