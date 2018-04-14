Жаргон российских чиновников: портрет, настоящий, войти в ххх…

Пожалуй, самый пугающий словарь.

А

агрессировать – проявлять агрессию в момент публичного выступления.

алкогольщик (водочник, пивник) – бизнесмен, зарабатывающий на производстве и сбыте спиртных напитков.

Б

бодать, бодаться – вести борьбу с равноценным конкурентом по служебному цеху.

брюссельский обком – бюрократы из основных общеевропейских политических институций.

букироваться – выделить свое время для встречи.

бизнесы – коммерсанты.

В

вылежаться – отсрочить организационное решение («бумага должна вылежаться»).

войти в ххх – заполучить негласное влияние или получить официальное управление над предприятием ХХХ.

Г

гости – люди из компетентных проверяющих органов, интересующиеся определенным ведомством.

З

забор – насильственное изъятие бизнеса.

занос – разовая операция доставки взятки коррупционеру.

К

кошмарист – неудобный переговорщик, «тяжелый» партнер.

Л

лпр – лицо, принимающее решение.

лук – «Лукойл».

М

месячные – регулярная проверка контролирующих органов.

Н

налог – откат чиновника вышестоящему боссу за то, что тот не препятствует ему брать взятки.

настоящий – Игорь Сечин.

недоблокадник – житель блокадного Ленинграда, проживший в блокадном городе менее 120 дней и имеющий чуть меньше прав, чем «блокадник обыкновенный».

О

отъесть – заполучить часть выручки от сделки, обычно незаслуженно.

официал – государственный служащий.

П

пассажиры – малый бизнес.

пенсы – пенсионеры.

перформанс – деятельность, качество работы, показатели.

пилить активы – договариваться с заинтересованными лицами о разделе какого-либо бизнеса (обычно предприятия-банкрота или предприятия, захваченного в результате недружественного поглощения).

позитивить – приукрашивать сложившуюся ситуацию.

портрет – Владимир Путин.

пошло движение по ххх – бизнесом корпорации ХХХ начали интересоваться карающие органы.

прачечная – небольшой «близкий» банк, занимающийся серыми схемами.

предпосылки – ожидаемые финансовые средства для приобретения чего-либо.

прокладка – компания, созданная для прогона денежных средств.

Р

рая – РАО «ЕЭС России». То есть Единая энергетическая система страны.

С

светиться – афишировать связи.

семеныч – Сергей Собянин.

сесть на поток – распределять денежный поток предприятия.

Т

танки – ОАО «ТНК-ВР Холдинг».

твердануть заявку – подтвердить заявку.

телик – ПАО «Ростелеком».

торт – взятка.

тусовать кого-либо – поддерживать неформальное общение с нужным бизнесменом.

У

усушка – утечка денежных средств.

Ф

фонарик, помойка – фирма-однодневка.

форшмак – плохо сформулированная госзакупка.

Ч

чевэкашник – сотрудник ЧВК (частной военной компании), нанятый частной фирмой военный специалист.

Ш

шевеление – инициативный процесс по запуску какого-либо официального проекта.