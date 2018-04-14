О чем забыл Лукашенко, в очередной раз критикуя спортсменов

Зацепило! Что делает ответственный тренер, чья команда провалилась на турнире?

Фото: пресс-служба президента

Глава государства снова раскритиковал спортсменов. На этот раз — за избыточный вес.

Ругать спортсменов, функционеров от спорта, тренеров и глав спортивных федеаций — давняя традиция. Вот яркий пример из 2004 года, когда на отчетно-выборном Олимпийском собрании от Александра Лукашенко досталось буквально всем. Анализируя итоги участия национальной сборной в Олимпийских играх в Афинах, он раскритиковал работу Минспорта, республиканских федераций и Национального олимпийского комитета. Говорил, что в отрасли отсутствует надлежащая система планирования и прогнозирования спортивных результатов, не отслеживаются основные тенденции развития мирового спорта, отстают от международных стандартов методики подготовки спортсменов к Олимпийским играм.

А вот цитата из речи, прозвучавшей на олимпийском собрании в 2017-м, посвященном участию белорусов в ОИ-2016 в Рио:

— В целом выступление команды — провальное! Сороковое место в медальном зачете. Разве это соответствует нашим вложениям в спорт и вниманию государства к этой сфере?

Как видим, за двенадцать лет мало что изменилось, если не стало хуже. Порой даже закрадывается крамольная мысль: а может по делу спортсменам достается?

Но есть немаловажный момент, о котором главный спортсмен страны забывает всякий раз, когда берется критиковать хоккеистов, плавцов и лыжников.

Что делает ответственный и профессиональный тренер, чья команда под его началом провалилась в состязаниях с другими? Как правило, подает в отставку. И это логично: на тебя возложили отвественность за выполнение конкретных задач, ты не оправдал это доверие — значит нужно уступить дорогу тому, кто это сделает лучше тебя.

Давайте вспомним, сколько лет глава государства возглавляет Национальный олимпийский комитет — через месяц исполнится 21 год. По сути, Александр Лукашенко взял на себя роль тренера по всем видам спорта. Что из этого вышло, мы видим. Но в отставку при этом никто не торопится.

А значит нас ждут новые разборы полетов и откровения из сферы спортивной диетологии.