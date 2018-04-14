Карл Лагерфельд: «Если не хотите, чтобы с вас стащили штаны, идите в монастырь!»

Известный дизайнер осудил движение против харассмента.

Многие люди продолжают открыто говорить о пережитом насилии и домогательствах, присоединяясь к движению #MeToo, которое возникло после скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна. Карл Лагерфельд долго сторонился всей этой истории, но в итоге решил высказаться.

Карл Лагерфельд

В интервью журналу Numéro 84-летний дизайнер прямо заявил, что «сыт по горло». Так он отреагировал на вопрос о количестве моделей, обвинивших фотографов, дизайнеров, стилистов и других представителей фэшн-бизнеса в домогательствах.

— Меня больше всего шокируют старлетки, которым потребовалось 20 лет, чтобы вспомнить о произошедшем. Опять же, нет свидетелей преступлений. Все эти обвинения в домогательствах стали довольно вредными… Я где-то читал, что теперь нужно в обязательном порядке спрашивать модель, удобно ли ей позировать. С этого момента вы как дизайнер ничего не можете делать, – считает креативный директор Chanel.

Что до личности Харви Вайштейна, тут Карл признался, что «не выносит мистера Вайнштейна». При этом Лагерфельд стал защищать стилиста Карла Темплера, обвиненного в неподобающем поведении.

— В истории бедного Темплера я не верю ни одному слову. Одна девушка жаловалась, что он пытался снять с нее штаны, и его мгновенно изгнали из профессии, в которой он преуспел до этого инцидента. Это невероятно! Если не хотите, чтобы с вас стащили штаны, идите в женский монастырь! – эмоционально отреагировал дизайнер.