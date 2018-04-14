«Чем же Россия решительно ответит на американское коварство? Это великолепно!»

Россия в ответ на санкции сама накладывает на себя дополнительные санкции, пишет на своей странице в Фейсбуке Сергей Шварацкий.

«Удосужился ознакомиться со списком решительнейших мер России в ответ на американские санкции. Таковой список наконец-то выработан и внесен в виде законопроекта целым председателем Госдумы и руководителями всех фракций. О чем и оповещается население в новостях.

Итак, чем же Россия намерена решительно ответить на американское коварство? Подсказываю: это было прогнозируемо. Да, вы догадались: Россия в ответ на санкции сама накладывает на себя дополнительные санкции.

Во-первых, российское государство запрещает себе покупать у американцев еду, бухло, курево и лекарства.

Во-вторых, российское государство запрещает себе привлекать высококвалифицированных специалистов из США.

В-третьих, также запрещает себе на государственном и муниципальном уровнях покупать у американцев оборудование и программное обеспечение.

Также оно запрещает себе сотрудничать с любыми компаниями, в которых есть американские деньги, в сферах атомной промышленности, авиастроения, ракетной промышленности, а также консалтинговых, аудиторских и юридических услуг.

И самое интересное, и я бы даже сказал, восхитительное, Россия сообщает об «исчерпании исключительного права в отношении товарных знаков, правообладателями которых являются граждане США».

То есть в ответ Россия запрещает себе покупать курево, бухло и еду, привлекать квалифицированных специалистов, покупать Виндовз etc и так далее. И на официальном государственном уровне разрешает себе воровать.

Я так понимаю, для того, чтобы самим делать Джони Уокера, Харли Дэвидсоны, айфоны. И Фейсбук.

Я считаю, это великолепно!! Даже с интересом послежу за судьбой законопроекта.

Ну и чтоб два раза уже не вставать, Россия запретила себе еще и Телеграм. Заблокирован».

«Мы с вами похохочем, когда возьмем в руки айфоны, сделанные на зло Америке умельцами Кривожопинского механического завода»