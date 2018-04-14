Факт-чек: что говорят об отравлении Скрипалей на российском ТВ и насколько это правда

Отравление Скрипалей — одна из главных тем, которые обсуждаются на российском телевидении. Несмотря на то, что британские власти рассказывают журналистам о ходе расследования, участники российских ток-шоу жалуются на информационный вакуум и серьезно искажают установленные факты.

Русская служба Би-би-си посмотрела несколько выпусков ток-шоу "Пусть говорят" и "60 минут" и решила ответить на самые частые вопросы гостей телепередач.

Участники российских ток-шоу обсуждают, что в деле Скрипалей слишком много всего похоже на постановку. Фото GETTY IMAGES

Утверждение: возможно, Юлию и Сергея Скрипалей вообще никто никогда не травил. Ведь если они были отравлены, почему их никто не видел? Когда отравили Литвиненко, на следующий день появилась его фотография в больнице!

«Так были ли вообще отравлены Юлия и Сергей Скрипаль? Если все это мистификация, что теперь будут делать те, кто за этим стоит?» (ведущий программы «Пусть говорят» Дмитрий Борисов, Спецвыпуск от 9.04.2018).

«Никто не знает имени этого полицейского…. Был ли мальчик, был ли полицейский, или его Тереза Мэй придумала, мы не знаем» (журналист Андрей Караулов в программе «Пусть говорят», 4.04.2018).

«Возникают только вопросы. Ответов нет. Один из первых вопросов, который я задал, когда это все стало известно, - а действительно ли было покушение? Действительно ли они в больнице в Лондоне? Действительно ли они при смерти? Никто не видел ни одной их фотографии, никто не видел никаких заключений. То есть мы не можем быть уверены, что они не в Аргентине на пляже!» (журналист RT Александр Гурнов в программе «Пусть говорят», Спецвыпуск от 9.04.2018).

«С Литвиненко нам показали больного человека в палате на следующий день. Здесь месяц нам их не показывают, вместо этого мы имеем телефонный звонок» (журналист RT Александр Гурнов в программе «Пусть говорят», Спецвыпуск от 9.04.2018).

Факт-чек: Свидетели отравления Скрипалей есть — это прохожие, которые обнаружили на скамейке в центре Солсбери людей в бессознательном состоянии.

Известно, что одной из первых Скрипалей заметила сотрудница фитнес-центра Фрея Черч. Кроме того, сообщалось о других очевидцах, которые видели Сергея и Юлию, оказали им первую помощь и вызвали медиков. Отсутствие фотографий Сергея и Юлии из больницы объясняется их правом на частную жизнь и врачебной тайной.

Имя пострадавшего полицейского известно — это сержант Ник Бейли. Известно, что ему 38 лет, его фотографию публиковали на сайте полиции графства Уилтшир, где находится Солсбери. Бейли был одним из первых людей, пришедших на помощь, его госпитализировали и он провел в больнице несколько дней.

Бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, отравленного радиоактивным полонием в 2006 году, действительно сфотографировали в больнице. Обстоятельства появления этой фотографии хорошо известны, они описаны в результатах общественного дознания по делу Литвиненко.

Из документа следует, что фотография была сделана 21 ноября - то есть через четыре дня после того, как его перевели в больницу Университетского колледжа Лондона, и за два дня до смерти. К тому моменту у Литвиненко уже выпали волосы, было понятно, что он, скорее всего, не выживет; в тот же день, когда сделали его фотографию, он продиктовал заявление для публикации в случае его смерти.

Александра Литвиненко действительно фотографировали в больнице. Это сделали по его просьбе за два дня до смерти. Фото GETTY IMAGES

Идея сделать фотографию принадлежала другу Литвиненко Александру Гольдфарбу. Литвиненко ее поддержал, поскольку хотел максимальной огласки своего отравления. Его жена и адвокат тоже знали о том, что прессе передадут фотографию в больничной палате. Фотографа нашли с помощью пиар-агентства лорда Белла, сотрудничавшего с олигархом Борисом Березовским.

Утверждение: Тереза Мэй сказала, что Скрипалей отравили газом «Новичок». Нет такого газа!

«Такого газа, как «Новичок», нету. Его не существует. Это группа целая. А есть газ А-234, поправьте меня, если я не прав. Зачем мы идем на поводу у уважаемой дамы, выдающую себя за железную Маргарет Тэтчер, по фамилии Тереза Мэй, и называем это «Новичком»? Не надо ей подыгрывать!» (заместитель главного редактора «Российской газеты», лауреат премии Службы внешней разведки России Николай Долгополов в программе «Пусть говорят», Спецвыпуск от 9.04.2018).

Факт-чек: В действительности в заявлении британского премьера Терезы Мэй не было упоминаний о том, что Скрипалей отравили «газом» «Новичок». Выступая 12 марта перед парламентом, Мэй использовала следующие формулировки: «Уже понятно, что господин Скрипаль и его дочь были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом того типа, который разрабатывался в России. Оно относится к группе нервно-паралитических веществ, известных как «Новичок».

Таким образом, Мэй не заявляла, что «Новичок» — это название конкретного отравляющего вещества, а также не говорила, что против Скрипалей использовали вещество в газообразной форме.

Утверждение: Отравление произошло прямо на скамейке в парке. Яд подействовал сразу.

«Полицейский не в доме отравился, а на лавочке. Он отравился, когда к ним [Скрипалям] подошел» (военный историк Юрий Кнутов в программе «Пусть говорят», 4.04.2018).

Факт-чек: Это не так. На самом деле, отравление произошло дома у Сергея Скрипаля. По словам старшего национального координатора контртеррористического подразделения полиции Дина Хейдона, контакт с отравляющим веществом произошел около входной двери.

Полицейские, стоящие в оцеплении рядом с той самой скамейкой в центре Солсбери, действительно не имеют спецзащиты. Фото ISTOCK

Утверждение: Полиция стоит рядом с этой скамейкой без какой-либо защиты — значит, нет никакой опасности, а костюмы химзащиты — это постановка.

«Здесь прозвучало очень хорошее слово — режиссура. <…> Мы же можем говорить какие-то вещи очевидные, а что-то домысливать. Посмотрите на кадры [снятые в Солсбери]. Такое ощущение, что полиция оцепляет улицу, когда снимает фильм. Какие-то люди чуть ли не в скафандрах с самой высокой степенью защиты исследуют улицу. В то же время, в нескольких метрах от них без какой-либо защиты стоят полицейские. Ну это же абсурд!» (лидер движений «За реальные дела» и «Офицеры России» Антон Цветков в программе «Пусть говорят», Спецвыпуск от 9.04.2018).

Факт-чек: Действительно, полицейские, стоящие в оцеплении вокруг скамейки, паба и ресторана, не имеют костюмов химзащиты или защитных масок.

Однако они стоят в оцеплении на относительно большом (от 3 до 10 метров) расстоянии от потенциально зараженных объектов. Отравляющее вещество, примененное против Скрипалей, опасно только при непосредственном контакте: например, при попадании через кожу или через дыхательные пути.

В британском минздраве также заявляли, что жителям и гостям Солсбери ничего не угрожает.

Утверждение: Британия за три часа определила, что Скрипалей отравили «Новичком».

«Как можно было в течение трех часов определить, чем были отравлены эти люди?» (президент российского союза химиков, бывший министр химической промышленности СССР Виктор Иванов в программе «Пусть говорят», Спецвыпуск от 9.04.2018).

Факт-чек: Точное время, которое потребовалось британской стороне для определения типа вещества, неизвестно.

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены на скамейке в центре Солсбери в 4 часа пополудни в воскресенье, 4 марта. Лишь 8 марта Скотленд-Ярд сообщил, что британским властям известно, о каком именно веществе идет речь.

По всей видимости, уже в первые часы после госпитализации Скрипалей было известно, что использованный яд довольно опасен: первые специалисты в костюмах химзащиты у скамейки, где нашли Скрипалей, появились уже поздно вечером в воскресенье. Их фотографию на следующий день публиковало местное издание Salisbury Journal.

Не все понимают, почему Скрипали выжили после отравления настолько токсичным веществом. Фото GETTY IMAGES

Утверждение: Если «Новичок» такой ядовитый, почему Скрипали выжили?

«Ну если это было то вещество, о котором тут все кричали, и которым все размахивали, — ну, извините, ребят, о каких хороших последствиях после этого вещества мы можем говорить?» (Виктория Скрипаль в программе «Пусть говорят», Спецвыпуск от 9.04.2018).

Факт-чек: Ответить на этот вопрос сложно, потому что до сих пор неизвестно, где и кем именно было синтезировано отравляющее вещество.

Ученые, участвовавшие в создании «Новичка», в своих интервью отмечали, что при неправильном приготовлении вещество может быть менее токсичным, чем те образцы, которые получили при разработке «Новичка» в позднем СССР (например, об этом в интервью РИА «Новости» говорил Леонид Ринк).

Специалист по безопасности и химзащите Дэн Казета пишет в своей статье для Politics.co.uk, что для него спасение Сергея и Юлии Скрипаль не выглядит неожиданным.

Эксперт, более 20 лет проработавший в американских спецслужбах в сфере химзащиты, объясняет, что степень опасности нервно-паралитических веществ устанавливают в лабораторных условиях. При таких испытаниях не учитываются факторы оказания первой помощи пострадавшим, возможная очистка пораженной поверхности от заражения, различные внешние факторы и т.д. Именно поэтому в реальных условиях при химических атаках всегда число зараженных, но выживших, оказывается больше числа погибших, объясняет Казета.

Ученые действительно говорили, что против «новичков» нет антидота. Однако это всего лишь означает, что не существует специфического вещества, которое бы полностью нейтрализовало действие токсина. При отсутствии такого антидота пострадавшим все равно можно оказывать поддерживающую терапию и пытаться минимизировать последствия того вреда, который нанес яд.

Это вполне возможно, поскольку принцип действия нервно-паралитических веществ на организм человека хорошо известен: они снижают активность фермента ацетилхолинестеразы, в результате чего возникает переизбыток нейромедиатора ацетилхолина, который необходим для передачи нервно-мышечных сигналов.

Врачи в таких случаях могут применять атропин - с его помощью можно восстановить нормальное количество фермента. Атропин применяется и в других случаях, поэтому его несложно найти в обычной больнице.

Судя по заявлению госпиталя в Солсбери, где лечили Скрипалей, именно это и сделали врачи. «Мы использовали несколько разных медикаментов, чтобы поддерживать пациентов до тех пор, пока их организмы не выработают новые ферменты на замену тем, которые пострадали при отравлении», — говорилось в заявлении.

Ученый Вил Мирзаянов, участвовавший в создании «Новичка», подтверждает, что действие отравляющего вещества можно остановить с помощью атропина.

Утверждение: Западные журналисты «действуют по инструкции».

В одном из выпусков программы «Пусть говорят» журналист Channel 4 Алекс Томсон по телефону спросил у Виктории Скрипаль, не кажется ли ей, что Кремль использует ее в информационной войне. После этого гости в студии обвинили Томпсона в том, что он задает Виктории Скрипаль необъективный вопрос и задали ему встречные вопросы с просьбой оценить действия британских властей, отказавших Виктории Скрипаль в визе. Когда журналист отказался отвечать на эти вопросы, гости передачи заявили, что Томсона проинструктировали перед участием в программе.

«У нас у всех много вопросов. У него (журналиста Channel 4 Алекса Томсона) вопросов нет. Он позвонил сюда с одной единственной целью — произнести слова: «Она — агент Кремля». Ответ ее тоже [его] не интересует. Это еще одна такая маленькая капелька в тот поток информационной войны, которая ведется» (журналист RT Александр Гурнов в программе «Пусть говорят», Спецвыпуск от 9.04.2018).

«Я не могу ответить на ваш вопрос, потому что тот вопрос, который я хотел задать, я уже задал и получил ответ», — обычно так говорят те, кто получили инструктаж перед проведением какого-либо мероприятия и дальше в рамках этого инструктажа себя ведет» (советник директора Росгвардии Александр Хинштейн в программе «Пусть говорят», Спецвыпуск от 9.04.2018).

«Всей этой системой абсолютно четко руководит единый организм. Соответствующие рекомендации первому топу британских СМИ уже отданы, и они побежали выполнять этот заказ. Точка» (депутат Андрей Луговой, которого Британия обвиняет в убийстве Александра Литвиненко, в программе «Пусть говорят», 4.04.2018).

Факт-чек: В пресс-службе Channel 4 Русской службе Би-би-си сообщили, что Томсон обсуждал свой вопрос Виктории Скрипаль вместе с редактором своей программы. Ответ Виктории Скрипаль вошел в сюжет Томсона, вышедший на канале Channel 4.

Представитель Channel 4 также рассказал о том, как британский журналист оказался в передаче «Пусть говорят».

«Человек, назвавшийся представителем Виктории Скрипаль, пригласил Алекса Томсона поучаствовать в пресс-конференции [с ее участием]. Они договорились, что Channel 4 задаст ей вопрос по «Скайпу». Через несколько часов с Channel 4 связался представитель российского государственного телевидения и спросил, о каком корреспонденте идет речь. В этот момент Алекс Томсон понял, что речь идет не о пресс-конференции, а о ток-шоу на государственном ТВ», - рассказали на Channel 4.

Племянница Сергея Скрипаля Виктория приняла участие в трех выпусках "Пусть говорят" на Первом канале. Фото REUTERS

Утверждение: Юлия Скрипаль уже отказалась разговаривать с российскими журналистами, но собирается дать пресс-конференцию в ближайшее время. На ней она, конечно, обвинит в отравлении Россию.

«Как сообщает сегодня Би-би-си, уже в самое ближайшее время Юлия Скрипаль даст пресс-конференцию. События разворачиваются стремительно. На пресс-конференции она, Юлия Скрипаль, едва ли обвинит во всем Лондон. Что-то подсказывает - видимо, это сердце, - что обвинит она нас» (ведущая программы «60 минут по горячим следам» Ольга Скабеева, 10.04.2018).

«Врач заявила, что Юлия Скрипаль не хотела бы встречаться ни с российскими журналистами, ни с российскими представителями. Мы можем сколь угодно надеяться на то, что это все силой, ее заставляют, пытают и мучают, но пресс-конференция вот-вот начнется, и как только она начнется, все встанет тут же на свои места» (ведущая программы «60 минут по горячим следам» Ольга Скабеева, 10.04.2018).

«На днях она, предположительно, по данным Би-би-си, намерена выступить с заявлением на пресс-конференции» (ведущий программы «60 минут по горячим следам» Евгений Попов, 11.04.2018).

Факт-чек: Юлия Скрипаль отказалась от общения со всеми журналистами — и российскими, и западными. Скрипаль не собиралась проводить пресс-конференцию, а Би-би-си об этой пресс-конференции не сообщала.

Утверждение: Животных Скрипалей убили и сожгли сразу после того, как их судьбой заинтересовался Следственный комитет. Британцы снесут и паб, и ресторан, и дом Скрипаля. Очевидно, это попытка уничтожить доказательства.

«Здесь мне вспомнилась старая, и, откровенно говоря, малоизвестная история, которая произошла, скажем так, в начале 80-х годов с некоторыми сотрудниками еще тогда советского посольства, работавшими, скажем так, где-то рядом с тем местом, где происходят описываемые события [в Солсбери]. Исчезали несколько людей бесследно. Их, видимо, подозревали в работе на какую-то разведку. Возможно, даже и на нашу. Вы знаете, что было самое трагическое в этой истории? То, что этих людей находили мертвыми и с вырезанными внутренностями. <…> [По органам] можно было определить то вещество, которым эти люди были уничтожены. А если можно было бы определить вещество, как это сейчас и пытаются сделать англичане, можно было бы определить, кто конкретно это сделал. Это очень важный вопрос: бедные и несчастные кролики и свинки, котики исчезли. Но это не просто такая вещь. Это, я бы сказал, пользуясь языком следователей, намеренное уничтожение вещественных доказательств» (заместитель главного редактора «Российской газеты», лауреат премии СВР Николай Долгополов в программе «Пусть говорят», Спецвыпуск от 9.04.2018).

«Как только я сказала, как только Следственный комитет наш направил через посольство ноту «Где животные?», тут же возникает это — «Животные сожжены» (Виктория Скрипаль в программе «Пусть говорят», Спецвыпуск от 9.04.2018).

«Если верить Daily Mail, дом Скрипаля снесут, забор снесут, ресторан снесут, лишь бы только, как нам кажется, не найти улик» (ведущая программы «60 минут по горячим следам» Ольга Скабеева, 9.04.2018).

«В сухом остатке. Будет Россия виновата, потому что дом перестанет существовать, Скрипали перестанут существовать как Скрипали, им дадут новые имена, если это будет американская программа защиты свидетелей, то мы никогда их больше не увидим. Вообще никогда» (ведущий программы «60 минут по горячим следам» Евгений Попов, 9.04.2018).

Факт-чек: Русская служба Би-би-си подробно писала о том, как домашние животные Сергея Скрипаля оказались в центре дипломатического скандала.

Действительно, британские власти сообщили о судьбе кота и морских свинок лишь после обращения российского посольства в МИД Великобритании. В британском министерстве охраны окружающей среды, продовольствия и развития сельских регионов сообщили, что к моменту, когда ветеринар попал в дом Скрипаля, морские свинки уже умерли от обезвоживания, а кот находился в крайне бедственном состоянии. «Ветеринар принял решение усыпить животное, чтобы облегчить его страдания», — говорилось в заявлении.

Сообщение о том, что дом Скрипаля, а также ресторан и паб, могут снести, было опубликовано в газете Daily Mail со ссылкой на неназванные источники.

Газета утверждала, что здания могут снести из-за того, что это значительно проще, чем искать в них следы «Новичка» и обеззараживать помещения. Официальные источники не делали никаких заявлений о судьбе зданий.

Русской службе Би-би-си не удалось подтвердить эти сведения ни в полиции, ни в министерстве охраны окружающей среды. Там уточняли, что в настоящее время в доме Скрипаля и в других зданиях продолжаются следственные действия; после того, как полиция закончит исследовать эти помещения, специалисты начнут работы по их обеззараживанию.

В российских ток-шоу часто говорят о намерении британской стороны уничтожить доказательства. Однако в действительности в британских официальных источниках есть упоминания о том, что полиция активно собирает и сохраняет вещдоки.

Так, например, сообщалось, что всего во время расследования собрали больше 1350 улик, изъяли более пяти тысяч часов записей с камер наблюдения, идентифицировали 500 свидетелей и уже опросили несколько сотен человек. Среди прочего, в полиции, например, сообщали, что скамейку, на которой нашли Скрипалей, убрали из парка именно для того, чтобы сохранить ее в качестве потенциального вещественного доказательства в этом расследовании.