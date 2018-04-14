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14.04.2018
Валерий Томилин
Почему через десять лет почти половина украинцев останется без пенсии. Их опыт и советы экспертов

Пенсии в Украине все еще «на дне». Эксперты советуют копить на старость смолоду.

Теперь украинцам, чтобы претендовать на пенсию, нужно не меньше 35 лет стажа. Если к 60 годам будет стаж менее 35 лет, то выйти на пенсию можно в 63, а если меньше 25, то работать придется до 65.

На данный момент 70% украинцев выходят на пенсию в 60 лет – по подсчетам Министерства социальной политики к 2028 году таких будет меньше 55%, пишет Обозреватель.

Де-факто реформа приведет к резкому росту числа украинцев пенсионного возраста, не получающих пенсию. С учетом того, что официальный пенсионный возраст не повышен, вероятно, это позволит работодателям увольнять вышедших на пенсию, но не достигших нужного стажа украинских граждан.

Сейчас более 100 тысяч безработных украинцев пенсионного возраста не получают пенсий. Они получают социальное пособие или алименты от своих детей.

(инфографика: obozrevatel.com)

Средняя пенсия в Украине на конец 2017-го едва перевалила за 70 евро (130 в Беларуси). Это в два раза меньше, чем средняя пенсия на конец 2013 года. 90% пенсионеров получают пенсию на границе прожиточного минимума (меньше 50 евро), пенсия у бывших депутатов и прокуроров переваливает за 300 евро.

На одного пенсионера в Украине приходится один работающий человек, который 50% доходов (в среднем около 200 евро) тратит на еду. Министр социальной политики Андрей Рева считает, что происходит так потому, что украинцы много едят.

Как украинцам жить на старости лет? Консультант по финансам Алексей Половинкин советует откладывать от 10 до 30% с каждой зарплаты. Часть денег вкладывать в банки, а часть хранить в валюте. Старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко рекомендует украинцам копить деньги с 35 лет, а в идеале – с юношества.

 
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