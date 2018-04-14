Российский журналист Константин фон Эггерт предполагает, что в обмен на то, что удар будет символическим, Кремль пообещал поговорить с Башаром, чтобы тот больше не применял химоружие.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

«Впервые за долгое время отличное утро для Путина (и, заодно, для иранцев). Фактически угрозы Кремля сработали. Удары союзников по сирийским объектам были бессмысленными — режим Асада успел всё и всех вывезти. Правительственная и разведывательная инфраструктура не затронута.

Судя по всему, Трамп, вместе с Болтоном и Хейли, хотели врезать от души, но их сдержал Пентагон. Начальник ОКНШ Данфорд сказал, что с Россией заранее скоординировали разведение сторон в воздушном пространстве. Похоже, ключевую роль сыграл телефонный разговор Макрона и Путина. Предположу, что в обмен на то, что удар будет символическим, Кремль пообещал поговорить с Башаром, чтобы тот больше не применял химоружие.

Посмотрим, сдержит ли Дамаск слово (если Москва вообще с сирийцами на эту тему говорила). Но, в любом случае, Путин минувшей ночью нанёс поражение западным союзникам, не подняв в воздух ни одного «Су». Тактическое или стратегическое поражение, пока неясно.

Ждите дальше: 1) Штурм Идлиба, последнего оппозиционного бастиона, сирийско-русско-иранскими силами; 2) Антиизраильских терактов в ответ на гибель иранских советников в Сирии; 3) Отставки Мэттиса — после того, как Майка Помпео утвердят госсекретарем».